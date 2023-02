Playoffs rücken näher: Weltklasse-Squash beim Diepholzer 2:2 gegen Branchenführer Paderborn

Von: Cord Krüger

Ein Abnutzungskampf: Mehr als eine Stunde bearbeiteten sich der Diepholzer Mahesh Mangaonkar und Paderborns Simon Rösner. Nach fünf Sätzen jubelte Mangaonkar. © Privat

Dennis Jensen stand staunend vor dem Centre Court des Sauna- und Sportparadieses. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir diesen großen Paderborner SC heute dreieinhalb Stunden beschäftigen können“, zollte der Spielertrainer des 1. SC Diepholz seinen Squashern Respekt. Gerade hatten sie dem Spitzenreiter und deutschen Rekordmeister im Diepholzer „Sauna- und Sportparadies“ ein 2:2 abgetrotzt. „Damit war nicht zu rechnen, aber ich hatte es gehofft – denn besser als heute können wir unsere Mannschaft nicht aufstellen“, verdeutlichte Jensen am Sonntagnachmittag.

Diepholz – Und besseres Squash gibt es in dieser Liga kaum geboten – auch dank des Weltranglisten-Achten Mazen Hesham, der gegen Paderborn ein überragendes Heimdebüt für Diepholz gab und Deutschlands stärksten Spieler Raphael Kandra in drei Sätzen abfertigte. Noch eine Nummer sehenswerter war der 3:2-Fight von Mahesh Mangaonkar gegen Paderborns Simon Rösner.

Als „Weltklasse“ bezeichnete Jensen diese Matches, die den Kreisstädtern einen Punkt bescherten und sie nun noch ein Stück näher in Richtung Playoffs um den Titel schoben. Ihren zweiten Bundesliga-Platz, zwischenzeitlich verloren wegen der 1:3-Schlappe am Vortag beim 1. Bremer SC, hatten die Niedersachsen dadurch ebenfalls zurückerobert.

1. Bremer SC - 1. SC Diepholz 3:1: Vor dem Auftritt in Achim hatte der Coach Stress pur. Nur durch mehrfaches Umbuchen war es ihm gelungen, Profi Hesham aus Kairo nach München und von dort nach Hamburg einfliegen zu lassen. Allerdings rief am Samstagmorgen Mangaonkar bei Jensen an und teilte ihm mit, dass sein Flug aus Helsinki wegen schlechten Wetters gestrichen war. Also klingelte der Spielertrainer Dylan Bennett aus dem Bett – und der 38-Jährige brauste aus seiner niederländischen Heimat an. „Das macht nicht jeder – und so etwas macht uns stolz“, unterstrich Bennetts „Chef“.

Der große Kampf des Routiniers an Position zwei blieb allerdings unbelohnt: In Fünf Sätzen unterlag er dem Tschechen David Zeman. „Abends beim Mannschaftsessen konnte er dann vor Schwäche kaum Messer und Gabel halten“, berichtete Jensen grinsend.

Zuvor hatte Willi Wingelsdorf an Position vier ebenfalls über die volle Distanz gehen müssen – gegen Simon Wolter fast traditionell. „Meine Spiele gegen Simon sind immer eng“, erinnerte Wingelsdorf unter anderem an seinen 3:2-Hinspielsieg. Doch diesmal jubelte der Bremer, „weil ich zwischendurch den Faden verloren habe“.

Hesham hingegen hatte mit Joeri Happers wenig Probleme – trotz seiner nur zwei Stunden Schlaf. „Eine klare Sache für Mazen“, fasste Jensen das Match zusammen: „Nur im dritten Satz hat er sich kurz rausbringen lassen, den vierten dann aber umso klarer gestaltet.“

Squash-Bundesliga: 1. Bremer SC - 1. SC Diepholz 3:0 (158:148) Joeri Hapers - Mazen Hesham 8:11, 7:11, 11:9, 2:11; David Zeman - Dylan Bennett 6:11, 11:2, 10:12, 11:7, 11:6; Tim Weber - Felix Auer 13:11, 11:9, 13:11; Simon Wolter - Willi Wingelsdorf 6:11, 11:9, 11:2, 5:11, 11:4.

1. SC Diepholz - Paderborner SC 2:2: „Man hat den Paderbornern angemerkt, dass sie die Aufgabe bei uns sehr ernst nehmen“, fand Jensen: „Sie ahnten wohl, dass die Spiele an Position drei und vier entscheidend sein könnten.“ Zu spüren bekam das „Vierer“ Wingelsdorf, der gegen Lennart Osthoff von einem „Klassenunterschied“ sprach: „Lennart hat nichts zugelassen, war extrem fokussiert. Ich kam überhaupt nicht ins Spiel und stand ständig unter Druck.“

Weil es aber anschließend ähnlich klar zwischen Hesham und der deutschen Squash-Ikone Kandra zuging, herrschte auf der voll besetzten Tribüne bald wieder beste Stimmung. Trotz der „nur drei Sätze lieferten sich beide ein packendes Duell. „Aber ich hatte kaum Ideen, wie ich für Überraschungen sorgen könnte. Es ist schwer gegen jemanden, der zurzeit sein bestes Squash spielt“, befand Kandra hinterher und sagte Hesham eine „rosige Zukunft“ voraus.

Hesham selbst bilanzierte auf Deutsch: „Alles gut“, um dann auf Englisch fortzusetzen: „Ich habe es genossen und bin froh, dass ich Diepholz so repräsentieren durfte.“

Auch diesen Ball hat er noch: Diepholz’ Mazen Hesham ließ Paderborns deutschen Einzelmeister Raphael Kandra (r.) kaum ins Spiel kommen. © Krüger

Anschließend arbeitete sich Mangaonkar an der anderen Paderborner Galionsfigur Simon Rösner ab. Der deutsche Junioren-Bundestrainer begeisterte mit präzisen Shots und Stoppbällen, doch Mangaonkar hetzte ihn unerbittlich quer durch den Käfig. „Das Match war geprägt von Taktik, Technik und absolutem Willen“, urteilte Jensen: „Am Ende hat Mahesh Simon niedergerungen.“ Während der Coach von „einem der drei besten Spiele“ des Inders für Diepholz sprach, erinnerte der sich selbst an „viele Fehler. Trotzdem konnte ich zum Glück die Big Points machen.“

Die blieben Felix Auer an Position drei kaum vergönnt. Zu Beginn unterliefen ihm gegen Lucas Wirths einige Fehler wie Schläge auf oder unter die Tin-Board-Leiste. „Das passiert, wenn man merkt, dass der Gegner wie Lucas so schnell ist, dass er jeden Ball erreicht“, erklärte Jensen: „Da will man dann möglichst tief spielen.“ Immerhin erzwang Auer durch den Gewinn des dritten Satzes noch den vierten Durchgang, doch den fuhr Wirths souverän ein.

Squash-Bundesliga: 1. SC Diepholz - Paderborner SC 2:2 (114:137) Mazen Hesham - Raphael Kandra 11:9, 11:8, 11:3; Mahesh Mangaonkar - Simon Rösner 11:7, 6:11, 11:7, 7:11, 11:7; Felix Auer - Lucas Wirths 6:11, 6:11, 11:8, 3:11; Willi Wingelsdorf - Lennart Osthoff 3:11, 4:11, 2:11.