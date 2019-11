Ein weiterer Trippelschritt

Melchiorshausen – Halbvolles oder halbleeres Glas? Das 2:2 (1:1) des TSV Melchiorshausen gegen Tura Bremen erlaubt beide Perspektiven. Einerseits sind die Blau-Weißen nun erstmals seit zwei Monaten in zwei aufeinanderfolgenden Landesliga-Spielen ohne Niederlage geblieben. Andererseits wartet die Mannschaft von Trainer Lars Behrens nunmehr bereits seit zehn Wochen auf einen Heimsieg. Dementsprechend tat sich auch Behrens mit einem Urteil schwer. „Im ersten Moment hat sich das Unentschieden schon so angefühlt, als wäre es ein bisschen zu wenig für uns“, sagte der 41-Jährige. Wenn er das Spiel jedoch noch mal in Gänze Revue passieren lasse, „ist es schon ein gerechtes 2:2“.

Tura war als Tabellendritter nach Melchiorshausen gereist. Und den Gastgebern war anzumerken, dass sie zunächst Wert darauf legten, in der Defensive stabil zu stehen. Die erste Torannäherung hatten dennoch die Bremer. Nils Kaiser klärte in der elften Minute einen Schuss von Ahmet Gül, nachdem TSV-Keeper Jens Ruscher bereits geschlagen war. Sechs Minuten später köpfte Marvin Nienstermann nach einem Eckball von Nick Plate rechts vorbei.

Kurz darauf scheiterte Dominik Resow aus neun Metern an Ersin Kozulcali. Dann war der Tura-Keeper jedoch machtlos, als ein Schuss von Tom Scharwies länger und länger wurde und schließlich im linken Winkel zum 1:0 (27.) einschlug. Behrens sprach später von einem „Traumtor“. Und es schien weiterhin alles für Melchiorshausen zu laufen. Denn nur drei Minuten nach der Führung trat Cenk-Devrim Yilmaz nach einem Zweikampf nach und sah die Rote Karte. Gegen zehn Bremer sei es aber nicht unbedingt leichter gewesen, meinte der TSV-Coach. Zwar habe der Gegner nach dem Platzverweis einen Stürmer geopfert, „doch Tura bleibt auch zu zehnt eine spielstarke Mannschaft“. Das zeigten die Gäste auch. Sie tankten sich über links durch, ehe Steven-Arnold Srock zum 1:1 (35.) vollendete.

Nach der Pause zeigten sich die Melchiorshauser hellwach in den Zweikämpfen, sie vermieden es jedoch, in Überzahl allzu großes Risiko zu gehen. Als die Partie gerade etwas dahin plätscherte, wurde Scharwies im Tura-Strafraum gelegt, der Schiedsrichter zeigte direkt auf den Punkt. Ole Discher ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte sicher zum 2:1 (62.).

Doch erneut hatte die Führung nicht lange Bestand. Nur fünf Minuten später traf Ahmet Gül von der Strafraumgrenze aus zum 2:2. Fast wäre es noch dicker für Melchiorshausen gekommen, jedoch verfehlte Niklas Sudmann (80.) um Zentimeter das TSV-Tor. So blieb es beim Unentschieden. Übrigens die erste Punkteteilung überhaupt für Melchiorshausen in der aktuellen Saison. „Defensiv war das absolut wieder ein Schritt nach vorn“, betonte Behrens: „Da ist unser Plan wirklich aufgegangen. In der Offensive hat uns aber etwas die Ruhe am Ball gefehlt. Das war zu oft noch zu hektisch.“

Direkt nach Schlusspfiff dachten einige Melchiorshauser bereits an die nächste Aufgabe. Am Samstag kommt der VfL 07 Bremen an die B 6. „Da haben wir noch etwas ins rechte Licht zu rücken“, sagte Behrens mit Blick auf das 0:5 im Hinspiel. wie