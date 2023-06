Weit, weiter, Lynn Michelmann: Asendorferin ist Norddeutsche Meisterin

Mit neuer Bestleistung zum nächsten Titel: Die Asendorferin Lynn Michelmann sprang in Hamburg 5,78 Meter weit und sicherte sich die Norddeutsche Meisterschaft in der W 15. © Michelmann

Lynn Michelmann vom TSV Asendorf hat sich bei den Norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften den Titel im Weitsprung in der W15 gesichert. Besonders schnell waren die Sprinterinnen vom FTSV Jahn Brinkum unterwegs. Und ein Zeitstopp-Malheur gab es bei der Staffel über 4 x 100 Meter.

Hamburg – Die Sprünge von Lynn Michelmann werden immer weiter. Bei den norddeutschen Meisterschaften auf der Hamburger Jahnkampfbahn holte sich die Asendorferin mit einem gewaltigen Satz von 5,78 Metern den Titel im Weitsprung in der W 15. Mit dieser neuen Bestleistung katapultierte sich Michelmann in ihrer Altersklasse erneut an die Spitze der deutschen Bestenliste.

Insgesamt war der Auftritt der Leichtathleten des TSV Asendorf sowie des FTSV Jahn Brinkum bei den „Norddeutschen“ der U 20 und U 16 äußerst erfolgreich. Bei den Asendorfern holte sich Aaron Purschwitz im Dreisprung der U 20 den Vizetitel. Dabei war die Weite von 12,79 Metern nach einem fiebrigen Infekt in der Vorwoche für ihn eher mäßig. Im Weitsprung kam Purschwitz mit 5,79 Metern auf Rang fünf.

Deutlich besser lief es für Yfke Nordmeyer. Im Dreisprung der W 15 gewann die Asendorferin mit Bestweite von 11,25 Metern Bronze vor Teamkollegin Lynn Michelmann (11,20).

Weitere Ergebnisse W 15: 100 Meter: Vorlauf: Leila Ehlers (TSV Asendorf) 13,53 sec. – 300 Meter: 27. Leila Ehlers 46,11 sec. – 80 Meter Hürden: Vorlauf: Leila Ehlers 14,43 sec. – 300 Meter Hürden: 12. Yfke Nordmeyer (TSV Asendorf) 51,87 sec.

Die Leichtathletinnen des FTSV Jahn Brinkum glänzten mit neuen Bestzeiten auf den Sprintstrecken. In der U 20 gewann Samira Heygster über 200 Meter in 25,15 Sekunden Bronze. Und auch über 100 Meter gelang nach Bestzeit von 12,45 Sekunden im Zwischenlauf die Qualifikation fürs Finale, in dem sie dann in 12,58 Sekunden Platz sieben belegte. Friederike Pieper überraschte über 80 Meter Hürden mit einer Steigerung auf 12,78 Sekunden und verpasste damit nur knapp den Endlauf. Sara Bräuer lief die 100 Meter der W 15 im Vor- und Zwischenlauf in 12,83 Sekunden. Zugunsten des folgenden Staffellaufes verzichtete sie auf die Finalteilnahme. Und auch Zoe Bergmann war im Vorlauf über 100 Meter in 13,16 Sekunden schneller als je zuvor und bestätigte diese Zeit mit 13,21 Sekunden im Zwischenlauf. Die beiden Brinkumerinnen überzeugten dann gemeinsam mit den Asendorferinnen Leila Ehlers und Lynn Michelmann als StG Brinkum-Asendorf auch in der Staffel über 4 x 100 Meter. Das Quartett kam auf Platz drei (50,11 Sekunden) in die Wertung. Die sei allerdings kurios zustande gekommen, wie Brinkums Trainer Klaus Lange schilderte. Eine Betreuerin der siegreichen Staffel des TuS Lichterfelde hatte nach dem Zieleinlauf ihres Teams die Lichtschranke durchlaufen und die Zeit gestoppt, während das Rennen noch lief. „Unsere Zeit, angeblich anhand eines Videos ermittelt, konnte niemand nachvollziehen. Ein Protest, der 80 Euro gekostet hätte, hätte wohl auch nichts gebracht“, meinte Lange. Als Zweite des zweiten Zeitlaufs gab es für das Quartett knapp hinter dem Siegerteam des ersten Zeitlaufs Bronze. Ein Ergebnis, mit dem sich die Läuferinnen nach erster Enttäuschung anfreunden konnten. Die Staffeln werden bei den „Deutschen“ erneut aufeinandertreffen. National gehört die StG Brinkum-Asendorf mit ihren 49,83 Sekunden, gelaufen beim Landesmeister-Triumph in Verden, zu den acht Top-Teams. el