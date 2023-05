Zwei Tore: Weber ebnet Bassums Weg ins Finale

Von: Cord Krüger

Die ersten beiden Tore erzielt und kurz darauf ausgewechselt: Bassums Tjark Weber hatte einen effizienten Kurzeinsatz. © Diekmann, Julian

Das war deutlicher als vorher vermutet: Mit 4:1 (3:0) setzte sich der Kreisliga-Zweite TSV Bassum im Kreispokal-Halbfinale gegen Ligakonkurrent und Spitzenreiter TSV Weyhe-Lahausen durch. Tjark Weber traf dabei doppelt, musste dann aber runter.

Bassum – Nun ist es nicht so, dass es Tjark Weber ausgesprochen eilig gehabt hätte. Doch kurios muteten die nackten Zahlen rund um seinen Auftritt für den TSV Bassum am Freitagabend schon an. Im Kreispokal-Halbfinal-Kracher seines Kreisliga-Zweiten gegen den Spitzenreiter TSV Weyhe-Lahausen köpfte der Stürmer das frühe 1:0 (10.) und schoss aus 14 Metern das 2:0 (27.), kurz darauf wechselte ihn Martin Werner jedoch aus. „Nein, Tjark musste nicht früher weg“, erklärte Bassums Trainer lächelnd, „er bekam einfach nur starke Krämpfe.“

Zu dieser Zeit hatte der Angreifer allerdings schon die Weichen gestellt, und am Ende lösten die Bassumer mit einem souveränen 4:1 (3:0) das Kreispokal-Finalticket für Samstag, 24. Juni, auf der Anlage des SV Marhorst.

Was Werner besonders freute, war das „hohe Maß an Spielintelligenz“. Denn alle Treffer hatte sein Team vor der stattlichen Kulisse von 150 Zuschauern fein herauskombiniert. Webers 1:0 war ein Steilpass von Marco Baier auf Flankengeber Philipp Stünkel vorausgegangen; beim 2:0 nutzte Weber einen Klasse-Steckpass von Patrik Remmert. Vor dem 3:0 war Stünkel durchgebrochen und hatte den für Weber eingewechselten Jens Nubbemeyer bedient, der jedoch umsichtig für Malte Brockmann querlegte – 3:0 (37.).

Lahausen kam natürlich engagiert aus der Kabine, doch außer einem von Leonard Schäfer parierten Freistoß (55.) ließ Bassum wenig zu. Beim 1:3 durch Dominik Lindenborn (75.) „haben wir den Ball aber nicht sauber geklärt“, monierte Werner. Doch Remmert machte nach einem Pass in die Tiefe von Niklas Danker mit dem 4:1 den Deckel drauf (88.). ck