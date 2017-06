Wassermühlen-Cup wieder ein voller Erfolg

Heiligenrode - Der TSV Heiligenrode war wieder Ausrichter der vierten Auflage des Jugendfußball-Turniers um den Wassermühlen-Cup. An den drei Turniertagen haben insgesamt 51 Teams mit mehr als 500 Kindern teilgenommen.

Den Beginn machten die zeitgleich durchgeführten Turniere der E-Juniorinnen (Jahrgänge 2006 und jünger) und der G-Junioren (Jahrgänge 2010 und jünger). Bei den Mädchen setzte sich der Gastgeber TSV Heilgenrode A vor dem TuS Eversten und dem TSV Heiligenrode B durch. Für Heiligenrode war es beim eigenen Turnier der erste Erfolg überhaupt. Bei den G-Junioren gewann der FC Huchting vor dem TSV Heiligenrode.

Am Tag danach waren die F2-Junioren (Jahrgang 2009) am Start. In einem sehr spannenden Finale setzte sich der VfL Stenum gegen den Gastgeber TSV Heiligenrode knapp durch. Hier wurde der TuS Varrel Vierter. Nachmittags ermittelten dann acht Mannschaften der Altersklasse F1 (Jahrgang 2008) den Turniergewinner. In einem nervenaufreibenden Finale mit Siebenmeterschießen setzte sich der FC Huchting vor dem FC Hansa Schwanewede durch. Platz drei ging hier an den TSV Barrien.

Am dritten Tag ermittelten zunächst neun Mannschaften der Altersklasse E1-Jugend (Jahrgang 2006) den Sieger. Es gewann der SC Weyhe vor der Auswahlmannschaft des Landkreises Diepholz und der gastgebenden JSG Heiligenrode-Varrel, die sich im Spiel um Platz drei im Siebenmeterschießen gegen den TuS Hasbergen durchsetzte. Am Nachmittag gewann – bei Temperaturen um die 30 Grad – der TuS Schwachhausen das Turnier der E2-Jugend (Jahrgang 2007). Auch hier stand die JSG Heiligenrode-Varrel I im Finale. Kurz zuvor hatten sich die Heiligenroder in Süstedt noch den Diepholzer Kreispokal gesichert. Den dritten Platz holte sich die JSG Heilgenrode II vor dem TV Stuhr.

Insgesamt waren die Turnierorganisatoren um Pressesprecher Thomas Hake-Söhlesehr zufrieden mit dem Ablauf der drei Turniertage. Die vielen Helfer aus der Fußballabteilung des TSV Heiligenode und die vielen unterstützenden Spielereltern trugen maßgeblich zum Gelingen dieser Großveranstaltung bei. Alle waren sich einig: Der Wassermühlen-Cup wird auch in 2018 durchgeführt.