Budelmann stolz auf seine Heiligenfelder: „Was für ein geiles Team“

Von: Cord Krüger

Tor des Abends: Heiligenfeldes Mirko Labbus traf gegen Rehburg zum 1:0. Dabei blieb es. © J. Diekmann

Mirko Labbus war der Mann des Abends beim SV Heiligenfelde: Er traf beim 1:0-Sieg seines Bezirksligisten über den RSV Rehburg. Zweimal hatte das Team von Trainer Torben Budelmann allerdings Glück.

Heiligenfelde – Es ist vollbracht: Das Nachholspiel des Nachholspiels zwischen dem SV Heiligenfelde und dem RSV Rehburg ging am Donnerstagabend dann doch mal über die Bühne – und der Gastgeber bezwang den Aufsteiger aus dem Landkreis Nienburg mit 1:0 (1:0). SVH-Trainer Torben Budelmann war stolz auf seine Mannschaft, „und ich habe den Jungs hinterher auch gesagt: Was für ein geiles Team: Nach dem 0:7 gegen Sudweyhe so zurückzukommen – Hut ab.“

Vor allem, weil mehrere seiner Fußballer nach Erkrankungen längst nicht wieder bei 100 Prozent waren. Doch im Kollektiv landeten sie den Arbeitssieg. „Es lag vor allem an drei Schlüsselszenen“, schilderte Budelmann. Die erste ereignete sich in Minute 18, als der bärenstarke Kevin Gibek aus dem halbrechten Mittelfeld Jost-Eike Behrens durchstarten sah und ihn per Schnittstellen-Pass zwischen Innen- und Außenverteidiger bediente. „Josi“ hinterlief klug, flankte von rechts auf Mirko Labbus, der traf zuerst den Pfosten, drückte den Abpraller aber zum 1:0 über die Linie.

Schlüsselszene zwei geschah kurz vor der Pause, als SVH-Keeper Jörn Wachtendorf Rehburgs Harun Yildiz im Strafraum berührte. „Da hätte es Elfmeter geben können“, wusste Budelmann. Doch die Pfeife des Schiris blieb stumm, und im weiteren Verlauf prallten die Gäste förmlich an der bombensicheren Heiligenfelder Vierer-Abwehrkette mit Till Meiners, Nick Plate, Tristan Godesberg und Behrens ab.

Nur am Ende, und damit zur dritten Schlüsselszene, kratzte Wachtendorf per Wahnsinnsparade einen 20-Meter-Schuss von Delbrin Haso aus dem unteren Eck (82.). „Hinterher waren die Jungs so platt, dass keiner den Sieg feiern konnte“, schilderte Budelmann.