Sportlerwahl-Gewinnspiel: Wartbergs fahren in die Berge, Beachsoccer-Zocker Kosel ergattert Deutschland-Trikot

Von: Malte Rehnert

So ein Montagmorgen kann durchaus Spaß machen. Wenn man mit Leuten spricht, die man beschenkt – und deren Laune entsprechend eher auf Wochenend-Niveau ist. Am Freitag hatten alle Nominierten bei der wunderbaren Sportlerwahl-Gala in Varrel ihren verdienten Applaus bekommen, die drei Erstplatzierten jeweils auch noch edle Glastrophäen – und die Sieger Pokale. Zum Wochenstart waren nun die anderen Gewinner dran. Die freuten sich genauso doll und waren auch genauso überrascht.

Monika Borchers zum Beispiel. Die Marhorsterin räumte bei der großen Sachpreis-Verlosung den Hauptpreis ab: ein E-Bike im Wert von 4 000 Euro. „Wahnsinn“, staunte sie. Sie selbst hatte ihr Glück beim Lesen der Kreiszeitung übersehen, eine Bekannte überbrachte die frohe Kunde per WhatsApp. „Das ganze Wochenende habe ich gehofft, dass es auch wirklich ich bin, die gewonnen hat“, verriet die Siegerin am Montag. Verständliche Zurückhaltung, ihr Nachname Borchers ist in Twistringen und Umgebung weit verbreitet.

Hans-Wilhelm Wartberg aus Weyhe urlaubt meistens an der Küste, nun geht’s in die Berge. Seine Frau, ein Sportlerwahl-Stammgast, habe ihn zur Teilnahme überredet. Zack, holt er sich Preis zwei! Zur Belohnung nimmt Herr Wartberg nun Frau Wartberg mit zum Wellness-Wochenende in Bad Harzburg.

Bei der Sonderpreis-Verlosung hellte sich auch die Miene von Denny Kosel auf. Der Coach wäre mit seinen Sudweyher Beachsoccern in der Sportlerwahl-Teamwertung allzu gerne in die Top Drei gestürmt und war nach dem respektablen vierten Platz ein wenig enttäuscht. Dann gewann der Sohn des im Kreis bekannten Trainers Frank Thinius eines von drei Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und war ein wenig versöhnt: „Immerhin ein Trostpreis.“