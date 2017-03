Der Warschau-Wochenend-Wahnsinn

Barnstorf - Von Malte Rehnert. Andere junge Männer in seinem Alter gehen am Wochenende nach Siegen oder guten Spielen gerne mal feiern. Kamil Chylinski ist nachts auch sehr oft unterwegs. Allerdings nicht in Discos oder Clubs, sondern auf der Autobahn. Das hat mit Party-Machen rein gar nichts zu tun. Der polnische Rückraumspieler des Handball-Oberligisten HSG Barnstorf/ Diepholz fährt regelmäßig mit dem Auto nach Warschau, um dort zu studieren. Aber nur am Wochenende. Es sind ziemlich krasse Torturen, die den 24-Jährigen inzwischen auch nerven – aber er macht weiter, weil er ein Ziel vor Augen hat.

Die eigentlich freie Zeit ist für Chylinski die stressigste – sogar mit Abstand. Was er von Freitag bis Sonntag für Strapazen auf sich nimmt, ist schon der Wahnsinn. Und das seit drei Jahren – alle zwei Wochen! „50 000 oder 60 000 Kilometer kommen da pro Jahr schon zusammen“, hat er ausgerechnet.

Wenn die HSG Barnstorf/Diepholz am Freitagabend ein Heimspiel hat (und das ist oft der Fall), muss sich der 24-Jährige hinterher sputen. „Schnell duschen, tschüß sagen – und dann geht’s los“, sagt er. Oft sind neben Chylinski noch drei andere Studenten dabei: seine Freundin Paulina, sein Bruder Mateusz (26) sowie dessen Frau Sylwia. „Manchmal fahren auch nur Mateusz und ich – und manchmal bin ich alleine“, berichtet Chylinski.

Der Toyota „hält hoffentlich noch ein bisschen“

In diesem Fall steigt er stets in seinen Toyota, von dem er hofft, „dass er noch ein bisschen hält“. Wenn er Begleitung hat, wird das Fahrzeug und der Fahrer auch mal gewechselt. „Wer am fittesten ist, fährt“, erzählt Chylinski. Er selbst sei – wen wundert’s? – nach Spielen körperlich oft ziemlich erledigt: „Da hilft auch kein Kaffee mehr. Dann teilen mein Bruder und ich uns oft die Strecke. Das Problem ist, dass ich im Auto nicht so gut schlafen kann.“

Wenn er selbst am Steuer sitzt, macht er gerne mal die Musik („am liebsten polnische und deutsche Lieder“) ein bisschen lauter, um frischer zu sein: „Wir legen aber auch genügend Pausen ein und schnappen Luft.“

+ In Aktion: Kamil Chylinski ist ein ganz wichtiger Mann beim Handball-Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz. - Foto: Westermann

930 Kilometer sind es insgesamt bis nach Warschau – da muss Chylinski, der aus der Kleinstadt Nisko im Osten Polens stammt, keine Sekunde überlegen. Das hat sich nach unzähligen Touren in die Hauptstadt seines Heimatlands in sein Gedächtnis eingebrannt – genau wie die Reisedauer: „Wir brauchen dafür acht bis zehn Stunden, je nach Verkehr.“ Kurz vor Warschau legen sie den letzten Stopp ein – zum Frischmachen nach einer Nacht im Auto. „Wir halten an einer Tankstelle, putzen uns die Zähne und waschen uns das Gesicht“, sagt Chylinski: „Und danach geht’s direkt zur Uni.“

„Wir wollen noch den Master machen“

Um acht Uhr beginnt die erste Vorlesung. Chylinski studiert Sonderpädagogik an der „Akademia Pedagogiki Specjalnej“. Es ist, um es vereinfacht auszudrücken, ein Fernstudium mit Kursen und Veranstaltungen am Wochenende. „Wir haben da volles Programm, bis 18 oder 20 Uhr abends“, schildert der 24-Jährige. Anschließend fahren alle zu den Eltern seiner Schwägerin Sylwia, die aus Warschau stammt. Abendessen und dann ab ins Bett, denn am nächsten Morgen geht es um acht Uhr in der Uni weiter. Wieder den ganzen Tag. Und abends heißt es: rein ins Auto, zurück nach Barnstorf. 930 Kilometer.

„Manchmal denke ich: Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Die Fahrerei macht einen platt“, stöhnt Chylinski. Verständlich. „Aber dann denke ich: Wir haben uns dafür entschieden, das müssen wir jetzt durchziehen.“

+ Die deutsche Wahlheimat: Kurz nach seinem Abitur kam Kamil Chylinski nach Barnstorf – und ist bis heute geblieben. - Foto: Borchardt

Morgens sind die Studenten wieder in ihrer deutschen Heimat – und für Chylinski beginnt der normale Arbeitsalltag. Von montags bis freitags ist er in der ehemaligen Diakonie Freistatt (inzwischen Bethel im Norden) tätig, als Unterrichtshelfer. „Der Job macht mir sehr viel Spaß. Und ich möchte später auch im sozialen Bereich bleiben. Das ist genau mein Ding“, sagt er. Nach der Arbeit und vor dem HSG-Training (viermal pro Woche) ruht sich Chylinski meistens ein wenig aus und versucht, das Schlafdefizit vom Wochenende zu kompensieren. „Wenn ich nicht mehr stehen kann, lege ich mich hin“, sagt er und lächelt. Stundenlanges Entspannen ist jedoch nicht drin, schließlich muss er für die Uni lernen oder in der Wohnung im Haushalt mit anpacken.

Bachelor-Abschluss vermutlich im Mai

Die immense Belastung könnte bald reduziert werden. „Ende Mai habe ich hoffentlich meinen Bachelor in der Tasche“, sagt Chylinski. Dann wäre das Studium beendet und auch die Tour de Warschau am Wochenende vorbei – eigentlich. Denn Chylinski und seine drei Studienkollegen werden sich (zumindest fahrtechnisch) wohl weiter quälen. „Wir wollen noch den Master machen“, verrät Chylinski, „das sind dann weitere vier Semester . . .“

Nach Abschluss des Studiums (wann auch immer das sein wird) kann er sich gut vorstellen, in Barnstorf zu bleiben. Dorthin war er schon kurz nach seinem Abitur gekommen – und dort fühlt er sich wohl. In seiner äußerst spärlichen Freizeit erkundet er gerne mal mit dem Rad die Umgebung. Oder er trifft sich mit Freunden. Oder er schaut Filme. Oder – und das dürfte vor allem zu Wochenbeginn seine Lieblingsbeschäftigung sein – er schläft.