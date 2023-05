Walter Brinkmann übernimmt den SV Marhorst

Von: Malte Rehnert

Walter Brinkmann kehrt zurück als Vereinstrainer: beim SV Marhorst. © Diekmann, Julian

Comeback als Vereinscoach: Walter Brinkmann (61) steht ab kommender Saison wieder an der Seitenlinie - beim SV Marhorst, der sich anschickt, in die Fußball-Kreisliga aufzusteigen.

Marhorst – Das ist ein Ding! Walter Brinkmann (61) kehrt als Vereinstrainer zurück und übernimmt ab Sommer den designierten Fußball-Kreisligisten SV Marhorst. „Ich habe richtig Bock“, sagte der 61-Jährige am Montagnachmittag. Vor knapp drei Jahren hatte Brinkmann beim TuS Sulingen aufgehört und seine Karriere als Coach auf Eis gelegt – bis auf die Tätigkeit als Stützpunkttrainer in Sulingen, die er noch immer macht.

Er war unter anderem auch Trainer in Bassum, Twistringen und Mörsen. „Marhorst fehlte also noch“, sagt er und schmunzelt: „Es ist bei mir in der Nähe und passt genau.“ Stefan Schwarze, Spartenleiter beim souveränen Tabellenführer der 1. Kreisklasse, klingt ebenfalls sehr zufrieden: „Wir hoffen, dass wir mit Walter die Kreisliga halten können. Er arbeitet viel und gerne mit jungen Leuten, die wir reichlich haben. Als die ersten Leute während unseres Spiels Wind von der Verpflichtung bekamen, sagten sie: Boah, Glückwunsch!“

Zuvor war bekannt geworden, dass sich der SVM vom aktuellen Coach Sascha Wilkens am Saisonende trennt. Dafür übernimmt dann Brinkmann, der sagt: „Die Kreisliga wird eine Herausforderung für Marhorst.“ Aber auch für ihn. Bei seinen bisherigen Stationen sei er es gewohnt gewesen, mit Spielern zu arbeiten, von denen viele durch die Talentförderung gegangen sind.

Auf einen riesigen Aufwand wie etwa in der Landesliga mit den weiten Fahrten hat Brinkmann keine Lust mehr - wieder regelmäßig an der Seitenlinie zu stehen, reizt ihn aber: „Die Gedanken daran waren immer mal wieder da.“

Schwarze hatte zunächst den noch amtierenden Coach Wilkens und auch die Mannschaft über den neuen Coach informiert. Auch er spielt mit einem Schmunzeln auf Brinkmanns Trainer-Vergangenheit an: „Walter war ja schon bei allen Vereinen im Twistringer Stadtgebiet - nur eben nicht in Marhorst. Das konnten wir doch in seiner Vita so nicht stehen lassen....“