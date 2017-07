Waki unterschreibt Vertrag in Hildesheim

Versucht jetzt sein Glück in der Fußball-Regionalliga beim VfV 06 Hildesheim: Der Ex-Sulinger Atsushi Waki (l.).

Sulingen - Er hatte sich mit dem Double vom Fußball-Oberliga-Aufsteiger TuS Sulingen verabschiedet und wollte unbedingt bei einem Viertligisten spielen: Atsushi Waki. Es hat geklappt: Der Japaner unterschrieb einen Vertrag beim VfV 06 Hildesheim in der Regionalliga Nord. Das hat auch Thorsten Neumann, Teammanager des TuS Sulingen, mitbekommen. Er legt dem Angreifer keine Steine in den Weg: „Waki wird die Freigabe erhalten.“

Der 26-Jährige soll beim letztjährigen Tabellen-15. für mehr Durchschlagskraft im gegnerischen Strafraum sorgen. Der Offensivmann überzeugte Neu-Trainer Jörg Goslar in mehreren Einheiten im Probetraining. Goslar sieht in ihm noch hohes Entwicklungspotenzial. Gleichzeitig wird der Konkurrenzkampf in der Sturmmitte ordentlich angeheizt.

Waki war beim Landesliga-Meister hinter Mehmet Koc (zwölf Treffer) mit elf „Buden“ zweitbester Torschütze. Der Akteur mit der Nummer fünf hatte in seiner letzten Partie für den TuS Sulingen noch einmal einen großen Auftritt: Im Bezirkspokal-Finale gegen den SV Gehrden köpfte er beim 1:0 das Tor des Tages. Er sicherte damit den Sulestädtern zum Abschied den Cup.

