„Wahnsinnsspiel“: Werder schlägt zurück - Bremer bezwingen Grenzau nach 0:2-Rückstand

Von: Carsten Drösemeyer

Erfolgreiches Doppel: Kirill Gerassimenko (links) und Cristian Pletea besorgen den Sieg für Werder Bremen gegen Grenzau. © IMAGO/Patrick Wichmann

Begeisternder „Werder-Wahnsinn“ zum Jahresabschluss: Trotz eines 0:2-Rückstands triumphierte Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen am Dienstagabend mit 3:2 über den Vorletzten TTC Zugbrücke Grenzau und beendete so die Hinrunde mit bockstarken 12:10-Punkten. Angesichts von sechs Zählern Vorsprung zur Abstiegsregion können die Hanseaten also beruhigt in die Winterpause gehen.

Bremen – Entsprechend erleichtert wirkte SVW-Coach Cristian Tamas nach der Berg- und Talfahrt: „Was für ein Wahnsinnsspiel. Es ging bis zum Schluss rauf und runter. Großen Dank an unsere tollen Fans. Sie haben uns am Ende zum Sieg gepeitscht.“

Tischtennis-Bundesliga: Werder Bremen - TTC Grenzau 3:2 Falck – Baum 5:11, 4:11, 9:11; Gerassimenko – Kubik 11:9, 11:13, 9:11, 4:11; Aguirre – Walker 11:3, 13:15, 11:6, 11:7; Falck – Kubik 11:7, 11:8, 11:7; Gerassimenko/Pletea – Walker/Baum 11:2, 11:1, 10:12, 7:11, 11:4.

Zunächst wirkten die Bremer Anhänger allerdings schockgefrostet. Denn: Anstatt die Hausherren gewohnt souverän in Front zu bringen, lief bei Werder-Spitzenspieler Mattias Falck wenig zusammen. Der ausgebuffte Ex-Nationalspieler Patrick Baum ließ den Schweden nie zur Entfaltung kommen. Während bei Falck insbesondere die Vorhand streikte, zeigte Baum keinerlei Schwächen und setzte sich in drei Sätzen durch.

„Selbst beim 0:2-Zwischenstand noch an Sieg geglaubt“

Damit nicht genug patzte anschließend auch Bremens Kasache Kirill Gerassimenko. Obwohl er gegen Maciej Kubik bereits mit 11:9 und 10:9 führte, musste Gerassimenko noch in vier Durchgängen gegen den 19-jährigen Polen passen. „Aber selbst beim 0:2-Zwischenstand habe ich immer noch an einen Sieg geglaubt“, beteuerte Tamas. Zu diesem Zeitpunkt eine gewagte Prognose.

Falck trifft seine gefürchtete Noppen-Vorhand wieder

Doch Bremens Nummer drei Marcelo Aguirre hauchte den Grün-Weißen neues Leben ein. Dank geschickter Spinwechsel zwang der Mann aus Paraguay den formstarken Samuel Walker mit 3:1 in die Knie, der unlängst Europameister Dang Qiu die erste Saisonniederlage beigebracht hatte. Werder war also zurück im Spiel und hoffte im Spitzeneinzel auf eine deutliche Leistungssteigerung von Falck. Ein Wunsch, der sich erfüllte. Endlich traf der Doppelweltmeister seine gefürchtete Noppen-Vorhand wieder und faltete Kubik in drei Sätzen zum 2:2-Ausgleich zusammen.

Timeout stoppt den Gäste-Lauf

Zum fünften Mal in dieser Saison musste somit das Abschlussdoppel für die Entscheidung sorgen – und anfangs sprach alles für die Bremer. Gerassimenko/Cristian Pletea legten gegen Baum/Walker los wie die Feuerwehr, gewannen die ersten beiden Sätze mit 11:2, 11:1, sodass im dritten Durchgang beim Stand von 10:10 nur noch zwei Pünktchen fehlten. Aber Grenzau schlug zurück, rettete sich in den Entscheidungssatz und zog auf 3:0 davon. Tamas stoppte durch ein Timeout clever den Gäste-Lauf – und anschließend spielte sich das Werder-Duo in einen Rausch. Mit 11:4 triumphierten Gerassimenko/Pletea am Ende.