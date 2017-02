HSG Wagenfeld/Wetschen holt wichtige Punkte

Wagenfeld - Aufatmen bei den Handballerinnen der HSG Wagenfeld/Wetschen: Am Sonnabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralph Winterstein vor heimischen Publikum mit 30:27 (17:17) gegen die SpVgg Brandlecht-Hestrup durch und sammelt somit zwei ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf in der Landesklasse Weser-Ems.

Coach Ralph Winterstein war nach dem lang ersehnten Sieg zufrieden: „Wir waren in den letzten beiden Spielen schon nah dran am Punktgewinn, und nun haben wir uns endlich belohnt. Auch für die Moral war der Sieg heute unheimlich wichtig.“

In einer sehr ausgeglichenen Anfangsphase gelang es keiner der beiden Mannschaften, sich abzusetzen. Dann legte die Heimmannschaft zu und erarbeitete sich in der 25. Minute einen Fünf-Tore-Vorsprung (15:10). Anschließend bestraften die Gäste jedoch die schwache Defensivarbeit der Wagenfelderinnen und kamen kurz vor der Halbzeitpause noch zum Ausgleich (17:17).

Nach dem Seitenwechsel setzte der Aufsteiger seine starke Phase fort und ging fünf Minuten nach Wiederanpfiff sogar mit 21:17 in Front. Das HSG-Team fing sich jedoch wieder schnell und steigerte sich insbesondere in der Deckung. Dank eines 4:0-Laufes in der Schlussphase der Partie (29:26) fanden die Wagenfelderinnen wieder rechtzeitig auf die Siegesstraße und sicherten sich so den vierten Saisonsieg.

Ein Sonderlob verdiente sich außerdem Kreisläuferin Charlotte Holtz. „Charlotte hat mit ihren sieben Toren vorne wichtige Impulse gesetzt und uns auch hinten sehr geholfen“, so Winterstein über die 19-jährige.

bp