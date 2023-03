5:2 in Seckenhausen: Wagenfelds Sturm wirbelt

Von: Malte Rehnert

Teilen

Die Entscheidung: Wagenfelds starker Stürmer Kenstar Gehle trifft auf dem vom Schnee geräumten Kunstrasen zum 5:2-Endstand. Seckenhausens Ben Sakulowski und Keeper Mika Rösch können nichts mehr machen. © rehnert

Ja, der Kunstrasenplatz der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst war tatsächlich bespielbar - dank der vielen fleißigen Schneeschieber. Allerdings hatten die Bezirksliga-Fußballer der TSG am Sonntag keinen Grund zum Jubeln, sie verloren das Kellerduell gegen den TuS Wagenfeld mit 2:5. Beim Sieger stachen Chris Brüggemann und Kenstar Gehle heraus, die alle fünf Treffer erzielten.

Brinkum – Das Feedback gab es noch direkt auf dem Platz – und es waren überwiegend positive Worte, die Jürgen Damsch seinen Spielern zurief. Wenig verwunderlich, immerhin hatte der TuS Wagenfeld soeben das Kellerduell der Fußball-Bezirksliga bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit 5:2 (3:1) gewonnen und den Rückstand auf den rettenden zehnten Platz auf zwei Zähler verkürzt. „Das Hauptziel war, hier irgendwie drei Punkte zu holen. Und da kann man sagen: Auftrag erfüllt!“, resümierte Damsch, der den Tabellen-zwölften in der Winterpause übernommen hatte. Aber auch sein Trainerkollege Lars Behrens wirkte – trotz der Niederlage und des Verharrens auf Platz 13 – nicht etwa konsterniert. Sein Fazit: „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten und gut spielen können. Ich kann der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Und es war keine Leistung, mit der wir nächste Woche vor Vilsen Angst haben müssen.“

Dass die mit Spannung erwartete Partie überhaupt stattfinden konnte, war den vielen Helfern von der TSG zu verdanken. Sie hatten den Kunstrasenplatz an der Pappelstraße in Brinkum in einer Extraschicht geräumt. An den Zäunen ringsherum türmten sich die Schneeberge. Doch der Aufwand hatte sich gelohnt: Anders als fast alle Plätze im Landkreis Diepholz war das Geläuf gut bespielbar. Unter den etwa 50 Zuschauern bei zwischenzeitlich unangenehmem Sprühregen und vier Grad waren auch einige neugierige Trainer der Bezirksliga-Konkurrenten – sie hatten ja witterungsbedingt frei. Torsten Klein vom SV Bruchhausen-Vilsen war da. Nils Jakobsen vom TuS St. Hülfe-Heede ebenso – und Torben Budelmann vom SV Heiligenfelde. Auch der ehemalige Seckenhauser Iman Bi Ria, der nun den Landesligisten TuS Sulingen coacht, am Sonntag aber in der vierten Herren der TSG auflief und danach noch ein wenig blieb.

Spieler des Spiels: Chris Brüggemann Er tat das, was er tun soll: Tore schießen. Der Wagenfelder Goalgetter langte gleich dreimal zu und brachte sein Team damit auf Siegkurs.

Sie alle sahen ein munteres Spiel von beiden Mannschaften. Kein Abstiegskrampf, dafür immer wieder gepflegte Kombinationen und gelungene Aktionen. Die erste hatten die Gäste. Nach einem Pass von Chris Brüggemann zog Sturmpartner Kenstar Gehle davon und traf rechts unten ins Eck – 1:0 (10.). Es folgten einige gute Möglichkeiten, sowohl für die TSG als auch für den TuS, der dann erneut zuschlug. Brüggemann profitierte von einem Fehler im Seckenhauser Aufbauspiel, behielt die Ruhe und schob zum 2:0 ein (35.).

Aber die Hausherren ließen die Köpfe nicht hängen. Christian-Paul Wiesner gelang aus kurzer Distanz das 1:2 (42.). Fast im Gegenzug war erneut Brüggemann zur Stelle und staubte ab, nachdem Cedrik Hertes zunächst an TSG-Keeper Mika Rösch gescheitert war (43.). „Dabei stand er klar im Abseits. Und das erste Gegentor war auch an der Kante. Das ist schwer zu schlucken“, stöhnte Behrens.

Nach der Pause und einem schönen Doppelpass mit Hertes machte Brüggemann mit dem 4:1 seinen Dreierpack perfekt (57.). Doch erneut gab Seckenhausen nicht auf und antwortete mit Sandro Wittigs Treffer zum 2:4 (67.). „Moral und Teamgeist waren stark“, lobte Behrens, dessen Team noch ein, zwei Chancen ausließ. Erst Gehle sorgte mit seinem Kontertor für die Entscheidung (90.) – und ein glückliches Gesicht bei seinem Trainer. „Wer fünf Tore schießt, hat eine Menge richtig gemacht“, meinte Damsch. „Für unser erstes Pflichtspiel in diesem Jahr war das schon ganz gut“, ergänzte Brüggemann mit einem Lächeln auf den Lippen.

Ein Wermutstropfen für Wagenfeld war jedoch die Knieverletzung von Philip Kahrs, der kurz vor Schluss vom Feld geführt werden musste. „Ich hoffe“, sagte Damsch, „dass es kein Kreuzbandriss ist“.

Stenogramm TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - TuS Wagenfeld 2:5 (1:3) - Seckenh.-F.: Rösch - Sakulowski, Forcher, Wiesner, Vatansever (77. Kiesewetter), Wittig, Schwirz (56. Zielinski), Maxidis, Kirchner, Kaufmann, Hoffmann - Wagenfeld: Aslan, Nandzik, I. Kuhlmann (77. Hartmann), A. Kuhlmann, Gehle, Hertes (85. König), Schulze (62. Stolle), Siebert, Kahrs (87. Schneider), Fischer, Brüggemann - Tore: 0:1 (10.) Gehle, 0:2 (35.) Brüggemann, 1:2 (42.) Wiesner, 1:3 (43.) Brüggemann, 1:4 (57.) Brüggemann, 2:4 (67.) Wittig, 2:5 (90.) Gehle. Schiedsrichter: Tim Otto (TSV Lahausen).