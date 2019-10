Wagenfelds Marcordes nach 0:6 in Stuhr: „Absoluter Ausnahmezustand“

Not-Elf chancenlos

+ © Krüger „Er war sehr gut unterwegs“, sagte Coach Christian Meyer über Stuhrs Doppeltorschützen Fabian Bischoff (im Bild). © Krüger

Stuhr – Völlig problemlos hat der TV Stuhr am Dienstagabend den TuS Wagenfeld geschlagen: Mit 6:0 (2:0) setzte sich die Mannschaft des Trainer-Duos Christian Meyer/Stephan Stindt in der Bezirksliga auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen das Team von Coach Oliver Marcordes durch. Dementsprechend zufrieden war Meyer mit der Leistung seiner Fußballer. „Wir konnten dem Spiel von Anfang an unseren Stempel aufdrücken, waren die bessere Mannschaft“, freute sich der 39-Jährige, der allerdings auch wusste: „Wagenfeld war natürlich etwas gebeutelt.“