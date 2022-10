Wagenfelds Torwart Nolting deprimiert die Diepholzer beim 2:0

Von: Cord Krüger

Und weg damit! Wagenfelds Mario Nolting (oben links) entschärft die nächste Ecke und trifft dabei auch Kollege Kim Siebert (neben ihm) am Kopf. Der Verteidiger konnte nach kurzer Behandlung aber weiterspielen. © Krüger

Mit Wahnsinnsparaden schwingt sich Mario Nolting zum Wagenfelder Matchwinner im Bezirksliga-Derby gegen Diepholz auf. Für die Treffer im Kellerduell sorgen Chris Brüggemann und Alexander Nandzik. Damit feiert Helmut Köpper einen guten Einstand als neuer Trainer beim TuS Wagenfeld.

Wagenfeld – Gleich nach dem Abpfiff scheuchte der neue Trainer Helmut Köpper seine Bezirksliga-Fußballer vom TuS Wagenfeld in die Kabine. Doch auf seinen Torhüter musste der Coach länger warten – denn Wagenfelds Fanblock in der „Ostkurve“ skandierte: „Wir woll’n den Mario seh’n!“ Mario, Nolting mit Nachnamen, zog grinsend seine Torwarthandschuhe aus und ließ sich von den Zuschauern nach diesem 2:0 (1:0)-Derbysieg im Kellerduell gegen die SG Diepholz feiern. Der Keeper des bisherigen Schlusslichts hatte sein Team besonders in der ersten Hälfte und am Ende mit Wahnsinnsparaden gerettet. „Der Mann des Spiels“, sprudelte es aus seinem Linksverteidiger Marco Babilon heraus.

„Der Wille hat heute den Ausschlag gegeben“

Nolting selbst blieb cool. „Manchmal hat man so einen Tag. Ich bin froh, dass ich meinen Beitrag dazu leisten konnte, dass wir uns endlich belohnt haben. Aber die Mannschaft hat das echt super gemacht. Schon letzte Woche gegen Mühlenfeld hätten wir einen Punkt verdient gehabt.“

Bernd Schönhoff nannte es „ein Phänomen, wie Mario die Dinger rausgehauen hat“. Neben den drei Punkten fand der TuS-Co-Trainer „wichtig, dass wir mal die Null gehalten und nicht wieder drei bis sechs Stück kassiert haben“. Den spielerischen Auftritt seines neuen Vorletzten wollte er lieber ausklammern: „Ich weiß, dass die Jungs es besser können. Aber der Wille hat heute den Ausschlag gegeben.“

Den wollte der Diepholzer Trainer Patrick Brüggemann seiner Mannschaft ebenfalls nicht absprechen: „Ich kann keinem meiner Jungs etwas vorwerfen. Alle haben gekämpft, wir hatten mehr Ballbesitz, kriegen die Bälle da vorn aber nicht rein.“

Patrick Brüggemann warnt - doch Chris Brüggemann trifft

Seine „Jungs“ hatten demonstrativ schon fünf Minuten vor dem gemeinsamen Auflaufen Position am Spielfeldrand bezogen. Doch vier Minuten nach dem Anpfiff lagen sie bereits zurück: Alexander Nandzik trat eine Ecke von links, Chris Brüggemann rauschte unerkannt und daher unbewacht ins Zentrum und köpfte zum 1:0 ins lange Eck (5.). Der typische Brüggemann – dabei hatte sein Bruder Patrick davor gewarnt: „Wir hatten eine Zuteilung. Mehr als ansprechen kann ich es nicht.“

Mario Nolting Starke Reflexe auf der Linie, gutes Timing im Rauslaufen, rigoros in der Strafraumbeherrschung: Der 29-Jährige hielt Wagenfelds Sieg fest.

Danach rannte die SG energisch an – allerdings verwehrten ihnen Rechtsverteidiger Alec Kuhlmann und Andrei Sabou im Abwehrzentrum oft den Zutritt zur Box. Brüggemann hingegen hätte in Minute 16 beinahe sein zweites Tor geköpft, doch SG-Keeper Johannes Schult begrub den Ball unter sich. Dann kamen die Gäste zu Hochkarätern: Rechtsverteidiger Daniel Oduweku rannte bis zur Grundlinie durch und passte scharf vor den zweiten Pfosten. Dort grätschte Finn Heemann die Kugel in Richtung langes Eck – doch sie prallte von Offensivkollege Luca Storck ab (23.). Storck scheiterte mit einem Alleingang an Nolting (28.). Und wie der Goalie mit erschwerter Sicht den Gewaltschuss von Heemann nach einer Oduweku-Ecke im Flug noch über den Querbalken drehte (33.), dürfte sein Geheimnis bleiben. „Es war auch Glück dabei“, meinte Nolting nur.

SG Diepholz wirft alles nach vorn

Nach Wiederanpfiff sahen die 398 Zuschauer einen gegenseitigen Abnutzungskampf zwischen den Sechszehnern – mit dementsprechend wenig Chancen. Bis es in der Schlussphase gefährlich wurde und Nolting spätestens jetzt zum Helden avancierte: Erst entschärfte er einen Linksschuss von Oduweku (81.) , dann reagierte er bärenstark aus kurzer Distanz bei einem Versuch von Marlon Telthörster (82.). Die SG hatte hinten längst alles aufgelöst, „denn dann ist es egal, ob du 0:1 oder 0:2 verlierst“, wusste Patrick Brüggemann. Sein Bruder entschied sich für Letzteres: Chris Brüggemann luchste Jan-Ole Fiedler den Ball ab, der reklamierte auf Handspiel, Brüggemann zog jedoch nach innen und legte zurück auf Nandzik, der einschob. „Ich hätte schon früher mein zweites Tor machen müssen, dann wäre eher Ruhe gewesen“, haderte der 24-Jährige. Doch es reichte, denn „wir hatten einen überragenden Torwart und haben alles wegverteidigt“, brachte es Nandzik auf den Punkt.