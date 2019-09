Wagenfelds „Blindfisch“ hat sich entwickelt

Wagenfeld - Von Felix Schlickmann. Die Comeback-Könige vom TuS Wagenfeld haben wieder zugeschlagen – und nach mehrfachem (Zwei-Tore-)Rückstand am Sonntag noch ein 4:4 zu Hause gegen den SC Twistringen geholt. Der sportliche Anführer dabei: Marcel Heyer. Elfmeter herausgeholt, Tor geschossen, ein weiteres vorbereitet – das ist der Arbeitsnachweis des Fußballers. „Er hat echt einen Lauf“, freut sich sein Trainer Oliver Marcordes: „In der Form ist er für uns absolut unverzichtbar.“

Bereits zum dritten Mal in der erst sechs Spieltage andauernden Bezirksliga-Saison ist es den Wagenfeldern gelungen, aus einem Rückstand einen Punkt zu machen. Heyer selbst sah sich nicht unbedingt als Mittelpunkt des Spektakels – er wollte lieber das ganze Team in den Vordergrund rücken: „Das Geile bei uns ist: Jeder zieht immer mit, keiner gibt auf.“

So auch am Sonntag. Und da trumpfte Heyer nach frühem Rückstand zum ersten Mal auf. „Ich habe versucht, um meinen Gegenspieler herum zu flanken, und er hat den Ball dann mit dem Arm erwischt“, erklärt der 22-Jährige die Entstehung des Elfmeters, der zum 1:1 führte. Noch besser wurde es in der Schlussphase. „Zwar“, musste Heyer zugeben, „sind die Köpfe nach dem 2:4 in der 83. Minute nach unten gegangen.“ Aber dann folgte der Doppelschlag: „Erst habe ich spekuliert und aus zehn Metern getroffen, dann war ich durch und habe mit meiner flachen Hereingabe zum Glück jemanden in der Mitte gefunden.“ Dieser Jemand war Jannik Kläning. Und Wagenfelds Stürmer erzielte den späten Ausgleich. „Mit dem 3:4 haben wir wieder richtig dran geglaubt. Nach dem 4:4 waren wir dann überglücklich“, strahlt Heyer.

Marcordes freut sich für seinen Spieler vor allem über dessen eigenes Tor. Denn im Abschluss hatte der Coach vor der Saison noch große Mängel beim pfeilschnellen Linksaußen („Das Tempo ist meine größte Stärke“) festgemacht. „Er hat letzte Saison vier Tore gemacht, dabei hätten er problemlos auch zweistellig treffen können. Das Problem war, dass er häufig den Kopf nicht oben hatte“, erklärt Marcordes: „Da habe ich ihn dann auch das eine oder andere Mal mit aufgezogen, ihn ,Blindfisch‘ genannt.“ Es scheint gewirkt zu haben, denn „mittlerweile macht es Marcel deutlich besser, er hat sich richtig gut entwickelt“.

Auch Heyer selbst nennt das Problem, das nun offenbar keines mehr ist, „Kopfsache. Ich habe im Training vor der Saison mal darauf geachtet, was ich besser machen kann. Den Kopf hochzunehmen, war ein guter Ansatz“, meint der Linksfuß, der sein rechtes Bein laut eigener Aussage „nur zum Stehen hat“, grinsend. Offensichtlich, schließlich hat er jetzt bereits genau so viele Treffer erzielt, wie in der gesamten vorigen Saison – inklusive eines Doppelpacks beim furiosen 5:0 gegen den TuS Lemförde am vergangenen Dienstag.

Das Duell mit dem Südkreiskonkurrenten war das bislang einzige in der neuen Spielzeit, bei dem die Wagenfelder nie in Rückstand geraten sind. Wobei es dem TuS ja offenbar nichts ausmacht, hintenzuliegen – erst recht nicht, wenn Marcel („Marci“) Heyer auf dem Platz steht . . .