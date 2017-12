Wagenfeld will weiter Gas geben

Dem Aufsteiger hilft nur ein Heimsieg

+ Bei Wagenfelds Linksaußen Hendrik Kruse zeigt die Formkurve nach oben. - Foto: Borchardt

Wagenfeld - Der erste Saisonsieg (35:29 über die HSG Wilhelmshaven) hat den Landesliga-Handballern der HSG Wagenfeld/Wetschen einen Schub gegeben. „Das darf aber keine Eintagsfliege bleiben. Wir müssen weiter Gas geben und weitere Punkte holen“, sagt Wagenfelds Trainer Matthias Möller vor dem Aufsteiger-Duell am Samstag um 18 Uhr gegen die HSG Altes Amt Friesoythe. In der vergangenen Saison hatte es zwei „harte Duelle“ gegeben, die Wagenfelder gewannen auswärts mit 27:23 und daheim mit 31:23. Ob „Matze“ Möller Friesoythes Mittelmann Heiner Robbers erneut in Manndeckung nehmen lässt, das überlegt sich der 55-Jährige noch. Bester Werfer beim Tabellenachten ist Nils Albers mit 71/11 Toren.