Wagenfeld statt Ventspils

wagenfeld - Von Malte Rehnert. Etwa 13 Jahre ist es her, da war der Futbola Klubs (FK) Ventspils das große Ziel des talentierten Roman Esanu. Der damals 18-Jährige hatte eine Einladung zum Probetraining beim lettischen Spitzenclub erhalten. „Aber weil ich in der Schule kurz vor dem Abschluss stand, hat mein Vater mich nicht dorthin gelassen“, erinnert sich Esanu. Ventspils klopfte später noch mal an, doch er durfte wieder nicht. Sein Club, der moldawische Erstligist Olimpia Balti, „wollte mich unbedingt behalten“, erinnert sich der heute 31-Jährige: „Das waren gleich zwei verpasste große Chancen.“

Statt weiter auf eine erfolgreiche Profikarriere zu hoffen, wechselte Esanu Anfang 2014 aus Rumänien zum TuS Wagenfeld. Für den aktuellen Kreisligisten ist er seitdem Gold wert. Beim 5:0 im Spitzenspiel beim TuS Sudweyhe II schoss der in der Kleinstadt Glodeni im Norden Moldawiens geborene Mittelstürmer vier Tore – das war ihm zuletzt am Ende der Saison 2014/15 gegen Lessen gelungen. Wagenfeld zog an Sudweyhe vorbei, ist nun Zweiter. Die Rückkehr in die Bezirskliga nach dann fünf Jahren scheint kein Wunschdenken zu sein.

Als der Torjäger in der Winterpause 2013/14 vom rumänischen Drittligisten CS Gloria CTP Arad kam (hierzulande etwa Landesliga-Niveau, urteilt er), spielte der TuS noch auf Bezirksebene. Esanu hatte gerade sein Finanzökonomie-Studium beendet, jagte dem Profi-Traum nicht mehr hinterher. „Ein Kumpel hat mir erzählt, dass er nach Deutschland fährt, weil sie da ein paar Fußballer suchen – und hat gefragt, ob ich mitkomme. Ich habe sofort Ja gesagt.“ Auf Vermittlung des ehemaligen Wagenfelders Cristian Bauer-Nasui landete er beim TuS und trug zum Klassenerhalt drei Treffer bei. Weil die Mannschaft trotzdem auseinanderbrach, zog sich Wagenfeld in die Kreisliga zurück.

Esanu aber blieb und wurde in der Folgesaison Torschützenkönig – mit 33 Treffern. Der FC Preußen Espelkamp lockte ihn dann ins Nordrhein-Westfälische. Doch nach nur einem Jahr kehrte Esanu zurück. Seither hält er Wagenfeld die Treue. Insgesamt 83 Punktspiel-Tore belegen, was für einen Wert der robuste, 1,74 Meter große Angreifer („Kopfball kann ich aber auch“) für den Kreisligisten hat.

„Er ist eine Maschine“, schwärmt Trainer Oliver Marcordes: „Sein Torabschluss, seine Technik, wie er den Ball behauptet und seinen Körper einsetzt. Ihn muss man erst mal aufhalten. Für die Kreisliga ist er ein absoluter Top-Stürmer.“

Allerdings, betont der neue TuS-Coach, brauchte Esanu nach einer Kreuzbandverletzung im rechten Knie (zugezogen im Mai) einige Monate, um wieder richtig in Fahrt zu kommen. Marcordes setzte ihn ein paar Mal auf die Bank, das schmeckte dem ehrgeizigen Moldawier („Ich will immer der Beste sein“) nicht. „Er war mit Sicherheit angefressen“, sagt Marcordes und schmunzelt. „Einmal war ich richtig sauer“, bestätigt Esanu, „aber ich habe den Trainer verstanden. Alles okay.“

Wenn Esanu (arbeitet als Lagerist) Spätschicht hat und nicht mittrainieren kann, schuftet er daheim am eigens angeschafften Fitnessturm – und hat die Defizite aufgeholt. Inzwischen fühlt er sich „super. Ich bin bei 100 Prozent und kann richtig loslegen.“ Der 31-Jährige, der einst den brasilianischen Ronaldo bei der WM 1994 im Fernsehen sah und danach mit dem Fußballspielen anfing, hat nun die Form, die er sich auch selbst wünscht. Er trifft wieder regelmäßig – in Sudweyhe bereits zum zweiten Mal aus großer Distanz per Freistoß: „Das habe ich mit unserem Torwart trainiert. Endlich klappt es.“

25 oder 30 Tore dürfen es in dieser Saison gerne sein, hofft Esanu. Und danach? Wird es – egal, in welcher Klasse – wohl in Wagenfeld weitergehen. Er arbeitet dort, hat mit seiner Frau und den Kindern Sarah-Sophie (3) und David (sieben Monate) ein Eigenheim. Die verpassten Ventspils-Chancen sind abgehakt – er sagt: „Wir haben eine gute Mannschaft. Ich bin zufrieden, fühle mich wohl und will hier nicht weg.“