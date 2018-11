Kruse und Uffenbrink wirbeln an den Flügeln

Wagenfeld - Mit dem sechsten Sieg im siebten Meisterschaftsspiel haben sich die Landesklassen-Handballer der HSG Wagenfeld/Wetschen am Samstag die Tabellenspitze zurückgeholt: Die Gastgeber bezwangen vor 130 Zuschauern ein Rumpfteam der SFN Vechta sicher mit 34:22 (20:13). „Das war ein Pflichtsieg“, urteilte Wagenfelds Trainer Matthias Möller. Beim Tabellenführer hinterließen die Flügelspieler Hendrik Kruse (8/2) und Marco Uffenbrink (7) den stärksten Eindruck. Gemeinsam erzielte das Duo 15/2 Tore.

Die Wagenfelder konzentrierten sich zunächst mehr auf den Angriff, vernachlässigten die Abwehrarbeit. So hielten die Gäste mit dem Haupttorschützen Lennard Meichel (8/3) bis zum 7:8 (15.) mit. Anschließend erhöhten die Hausherren nach einem Doppelpack von Kruse und einem Tor des Litauers Mindaugas Meskauskas auf 11:7 (17.). Vor der Pause bauten Dimitri Hofmann, Christian Stief und Dennis Westermann den Vorsprung vorentscheidend auf 17:11 (26.) aus.

Nach dem Wechsel kamen die Wagenfelder über den Tempogegenstoß zu weiteren einfachen Toren. Erstmals mit zehn „Buden“ lagen sie nach einem Tor von Tim Brutscheck zum 26:16 (39.) vorn. Den 30. Treffer erzielte Rückraumakteur Jan-Philipp Thiry – 30:20 (46.). In der Schlussphase schonte der HSG-Coach mehrere Leistungsträger, wechselte munter durch. Erfreulich: Am Ende hatten sich gleich zehn Akteure in die Torschützenliste eingetragen. Möller lobte den Gegner: „Hut ab, dass die Vechtaer überhaupt angetreten sind, denn sie hatten nur fünf Spieler aus der Ersten dabei.“

HSG Wagenfeld/Wagenfeld: Wilke - Stief (2), Kruse (8/2), Hofmann (2), Brutscheck (1), Meskauskas (6), Meyburg (1), Westermann (3), J.-Ph. Thiry (2), Heuer (2), Husmann, Uffenbrink (7). - mbo