Brinkum - Von Ingo Trümpler. Kevin Artmann und der Brinkumer SV – das ist ein heißer Sommerflirt. Jörg Bender, Manager des plötzlich trainerlosen Bremen-Ligisten, will den zurzeit vereinslosen 33-Jährigen als Spielertrainer, und der Klasse-Fußballer Artmann hat genau darauf große Lust: „Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich die Karriere nach der Karriere anschieben möchte. Brinkum – das wäre ein genialer Start für mich!“

Vor knapp zwei Wochen hatten die beiden schon mal telefoniert. Da war Dennis Offermann noch Trainer, und Bender wollte Artmann als Spieler. Nach kurzer Bedenkzeit sagte der ehemalige U 20-Nationalspieler ab. Begründung: Brinkum trainiert und spielt oft auf Kunstrasen, das würde sein anfälliger Körper auf die Dauer nicht tolerieren. Mit demselben Argument hatte Artmann zuvor auch Bremen-Liga-Vizemeister FC Oberneuland und dessen Trainer Kristian Arambasic (von 2015 bis 2017 in Brinkum) abblitzen lassen.

Nun hat sich aber eine gänzlich neue Situation ergeben. Offermann ist weg (siehe auch Text unten), Brinkum sucht unter Hochdruck Ersatz und Artmann ist wieder im Spiel. Die Sache mit dem Kunstrasen wäre für ihn in der neuen Konstellation kein echtes Hindernis mehr: „Das könnte ich als Spielertrainer für mich gut steuern.“

Bender macht keinen Hehl daraus, dass er die Lösung mit Artmann bevorzugt. „Ich bin immer dafür, junge Leute zu holen, die hier aus der Region kommen. Kevin ist eine interessante Persönlichkeit. Ich bin von Trainern schon oft verarscht worden, bei ihm habe ich ein gutes Gefühl.“ Dass Artmann, der mit seiner Frau Nadine und dem kleinen Sohn Elian in Syke lebt, noch keine Trainerlizenz besitzt, schert den Manager nicht: „Für mich ist viel wichtiger: Ist der neue Mann glaubwürdig, was bringt er mit? Ich muss das Gefühl haben, der will.“ Und mit Blick auf das etwas aus der Mode gekommene Modell Spielertrainer: „Kann er mit dem Ball umgehen oder nicht?“ Kann Artmann. Das hat der bei Werder Bremen und Bayern München ausgebildete offensive Mittelfeldmann überall nachgewiesen, wo er gespielt hat.

Es könnte also eine Win-Win-Situation werden am Brinkumer Brunnenweg: Hier der im Stich gelassene Verein, der dringend einen Trainer braucht und gleichzeitig einen Regisseur mit großer Qualität dazu bekäme, dort der Spieler, der nach anderhalb Jahren beim Oberligisten TB Uphusen unbedingt weiter Fußball spielen und gleichzeitig seine Trainer-Karriere anschieben möchte.

Klingt perfekt, doch es gibt schon noch ein paar Hürden. Bender, der Artmann am liebsten „so schnell wie möglich“ verpflichten möchte, erklärt: „Ich bin hier ja nicht allein verantwortlich. Und es gibt ein paar Leute im Verein, die das anders sehen als ich.“ Natürlich gehe man mit einem jungen Trainer ein Risiko ein, gibt Bender zu, aber Garantien gebe es auch bei anderen Kandidaten nicht.

Artmann wiederum möchte auch gewisse Voraussetzungen erfüllt sehen. Die wichtigste: „Von der Mannschaft muss die hundertprozentige Akzeptanz für einen Spielertrainer da sein.“ Selbstverständlich sei das dieser Tage nicht mehr: „Ich saß früher ganz anders in der Kabine als die, die heute aus der Jugend kommen. Früher hatte eine gewisse Vita mehr zu bedeuten.“

Sollte der Brinkum-Deal letztlich nicht zustande kommen, den Fußballer Kevin Artmann wird es dennoch weiter geben. Zu groß ist die Liebe zu seinem Sport, zu groß der Bewegungsdrang. „Komplett aufzuhören“, sagt der Linksfuß, „kommt absolut nicht in Frage. Ich bin Fußballer seit meinem vierten Lebensjahr. Nur noch auf der Couch zu liegen, das wäre total gegen mein Naturell. Nein, ich möchte weiter Teil einer Mannschaft sein.“ Er habe auch schon überlegt, sich einfach mal beim SV Heiligenfelde anzubieten: „Die spielen in der Bezirksliga, es ist ganz in der Nähe – könnte auch Spaß machen.“

Für seine Rückkehr auf den Fußballplatz hält sich Artmann – „wohldosiert“ – fit. Laufband („angenehm für die Gelenke“), Fahrrad fahren, Schwimmen: „Ich bin dankbar für die Pause, die Blessuren aus der letzten Rückserie heilen gerade aus.“

Die vielen, zum Teil schweren Verletzungen, die er schon erleiden musste (Achillessehnenriss, Kreuzbandriss, Leistenbruch), haben weder Artmanns Lust auf Fußball („mein Leben“) noch den Glauben in die eigenen Fähigkeiten beschädigt. „Ich kann“, sagt der Kreativspieler, „Dinge aufs Feld bringen, die nur wenige können.“