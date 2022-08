Vorm Spiel im Tunnel, vorm Tor cool: Melchiorshausens Dreierpacker Lukas Heinemann verrät sein Ritual

Von: Fabian Terwey

Kurz vorm Anstoß tigert Lukas Heinemann durch die eigene Spielhälfte. „Ich bin vor jeder Partie so nervös, da muss ich mich einfach bewegen. Dann bin ich wie im Tunnel“, erklärt der Mittelfeldakteur des Bremer Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen. Sobald der ersehnte Anpfiff endlich ertönt ist, lege sich seine Aufregung schlagartig. Dann ist der 24-Jährige plötzlich ganz cool – und eiskalt vorm Tor. Das bewies Heinemann einmal mehr beim 4:1-Sieg zum Punktspielstart. Mit seinem Dreierpack beim TSV Hasenbüren ballerte sich „Heino“ zum Spieler des Wochenendes.

Melchiorshausen – „Er ist sehr wichtig für uns, aber lange noch nicht fit“, sagt Melchiorshausens Trainer Marc Schönthal über den Matchwinner: „Er hatte in der Vorbereitung Corona und Urlaub, ist deshalb erst seit zwei Wochen wieder im Training.“ Heinemann bestätigt: „Ich merke, dass mir konditionell noch etwas fehlt. Auf unserer Mannschaftsfahrt nach Mallorca habe ich mich Ende Juni mit Corona infiziert – wie viele andere im Team, die es zuvor nicht gehabt haben.“

Corona-Erkrankung schlauchte den Melchiorshauser

Fieber, Husten, Hals- und stark Kopfschmerzen setzten ihm damals schwer zu, berichtet Heinemann. Der jeweils einwöchige Urlaub mit seiner Freundin auf Sizilien und einem Freund am Gardasee sei da gerade recht gekommen, um sich nach der überstandenen Erkrankung zu erholen.

„So war ich in der Vorbereitung nur vier-, fünfmal beim Training“, erklärt Heinemann: „Da habe ich mich auch zurückgehalten, weil ich keine Lust auf Corona-Folgeerkrankungen hatte.“

In Spätschicht-Wochen trainiert Heinemann für sich

Und auch vor dem Liga-Start konnte der Bremer nicht trainieren. „Jede zweite Woche habe ich Spätschicht bei Airbus“, erklärt der Geräte-Elektroniker, der 2016 für seine Ausbildung beim Flugzeughersteller von Hannover nach Bremen gezogen war: „In diesen Wochen gehe ich dann für mich joggen. Für 90 Minuten am Spieltag hat das bislang immer gereicht.“

Die musste Heinemann am Sonntag aber auch gehen. Denn die personellen Sorgen beim TSV waren und sind groß, in Hasenbüren saßen lediglich zwei Ersatzspieler auf der Bank. Einer davon war Auswechselkeeper Calvin Ewert, der in der 87. Minute rein musste, als sich Kevin Sökel nach einem Foul gegen sich schwer verletzt hatte. „Ich habe es nicht gesehen, ihn aber nur noch schreien hören. Und wenn Kevin schreit, ist es was Schlimmes“, berichtet Heinemann: „Nachdem er mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht worden war, hat er uns in der WhatsApp Gruppe später geschrieben, dass er mit Bänderriss vier bis sechs Wochen ausfällt.“

Doppelpack im Pokal

Zum Zeitpunkt der Verletzung Sökels führte der TSV aber bereits mit 4:1, Heinemann hatte eine von Hasenbüren-Keeper Adrian Stumper abgewehrte Hereingabe zum über die Linie gestochert (14.), eine Moritz-Anton-Flanke eingeschoben (64.) und eine weitere eingeköpft (81.). Bereits beim Erstrundenaus im Pokal bei Bezirksligist TV Eiche Horn hatte „Heino“ doppelt getroffen.

„In der Vorsaison habe ich ja noch als Sechser gespielt, jetzt aber als falsche Neun“, erklärt Heinemann seine Strafraumpräsenz. Großes Vorbild dabei ist für ihn Bayern-Angreifer Thomas Müller. „Vielleicht war es aber auch nur Glück, dass ich vor meinen Toren immer richtig stand“, lacht Heinemann.

Druck der Zuschauer im Derby

Seinem persönlichen Ziel ist er durch die drei Einschläge entscheidend näher gekommen. „Ich würde in dieser Saison gerne wieder zweistellig treffen“, verrät der zehnfache Torschütze der Vorsaison. Einen Treffer im Heimspiel-Derby am Sonntag gegen Weyhe (15.00 Uhr) hat er sich aber nicht explizit vorgenommen. „Da ist sowieso schon immer der Druck von unseren Zuschauern da“, lächelt Heinemann.

Ob er wieder treffen wird, steht in den Sternen, sicher ist: Vorm Anpfiff wird Heinemann wieder in seiner Hälfte nervös hin- und herlaufen.

