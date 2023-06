Kreispokal-Finale: TSV Bassum - SV Mörsen: Vorfreude, Kampfansagen und gegenseitige Komplimente

Von: Cord Krüger

Diese beiden Trainer stehen mit ihren Teams im Finale des Kreispokals: Mörsens Friedhelm Famulla (links) und Bassums Martin Werner. © Töbelmann

Derby! Und dann auch noch im Kreispokal-Finale! Zwar steigt dieses Duell der beiden Kreisligisten TSV Bassum und SV Mörsen-Scharrendorf am Samstag ab 18.00 Uhr auf neutralem Platz, doch die Anlage des SV Marhorst liegt nur Katzensprünge von beiden Clubs entfernt. Vor dem Endspiel traten die beiden Trainer Martin Werner (Bassum) und Friedhelm Famulla (Mörsen) zum verbalen Vergleich an. Schlag auf Schlag - vor dem großen Endspiel!

Die Vorbereitung auf das Finale verlief. . .

Famulla: . . .überraschend gut! Auf einmal hatte ich 18 Mann beim Training, in den Wochen davor waren es vielleicht acht. Jeder will also dabei sein. Wir alle hier in Mörsen sind heiß.

Werner: . . .so wie auf alle bisherigen Spiele – obwohl bei unserer Aufstiegsfeier am Sonntag einige kein Ende finden konnten. Bei der Dienstagseinheit herrschte aber keine große Partylaune mehr. Jeder freut sich jetzt eher innerlich.

Diese Verlängerung der Saison....

Famulla: . . .ist schon ein bisschen eklig. Für uns bedeutet das quasi null Sommerpause, weil wir schon am 3. Juli wieder mit der Vorbereitung anfangen. Dabei müssten die Jungs eigentlich mal abschalten vom Fußball, regenerieren und frische Kräfte tanken.

Werner: . . . ist für uns eine sehr schöne! Jeder im Verein freut sich drauf. Klar, vielleicht wäre bei uns die Spannung längst raus, wenn wir seit Wochen im Mittelfeld gehangen hätten. So aber hatte für uns im Aufstiegsrennen jedes Spiel bis zum letzten Tag Endspielcharakter. Und jetzt kommt eben noch ein Endspiel.

Der „Heimvorteil“ auf dem neutralen Platz liegt bei. . .

Famulla: . . .niemandem. Mörsen liegt zwar nur drei Kilometer von Marhorst entfernt, aber Bassum auch nur zehn. Auch unter den neutralen Zuschauern wird geteilte Freude herrschen. Ich habe zwar mal den SV Marhorst trainiert und bin mit ihm in die Bezirksliga aufgestiegen, aber das müsste so Ende der 80er oder Anfang der 90er gewesen sein. Also schon lange her.

Werner: . . .keinem. Ich weiß zwar, dass sich die Mörsener gefreut haben, dass das Finale in Marhorst steigt und sie ein Stück näher dran sind. Aber auch von uns kommen einige mit. Schließlich spielen direkt vorher ja die Frauen des TSV Bassum ihr Kreispokal-Finale (ab 16.00 Uhr gegen den TSV Okel, d. Red.).

Die Anstoßzeiten aller Kreispokal-Finals in Marhorst Am Samstag, 24. Juni, auf der Anlage des SV Marhorst Ü 50, 13.30 Uhr: TV Stuhr - Frisia Goldenstedt Ü 32, 14.00 Uhr: SG Mörsen-Scharrendorf/Twistringen/Marhorst - SG SBS Kickers Ü 40, 15.30 Uhr: FC Sulingen - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst Frauen,16.00 Uhr: TSV Bassum - TSV Okel Männer, 18.00 Uhr: TSV Bassum - SV Mörsen-Scharrendorf

Unsere Spiele gegeneinander in der Kreisliga. . .

Famulla: . . .waren eng! Beim 1:1 in Bassum habe ich sogar uns als bessere Mannschaft gesehen, bei unserem 1:0-Sieg zu Hause dafür wiederum Bassum. Schon nicht schlecht, dass wir gegen diese Mannschaft nicht verloren haben. Trotzdem ist Bassum für mich als Vizemeister und Aufsteiger der klare Favorit.

Werner: . . .haben auf dieses Endspiel jetzt überhaupt keinen Einfluss.

Die Stärken des Gegners. . .

Famulla: . . .liegen unter anderem bei Mika Bade und Tjark Weber, die da vorn zuletzt nach Belieben getroffen haben. Bassum verfügt aber insgesamt über eine kompakte Truppe, die uns technisch und spielerisch überlegen ist. Das müssen wir ein bisschen zerstören und kämpferisch dagegenhalten.

Werner: . . .sind uns bekannt! Mörsen tritt mannschaftlich sehr geschlossen auf und hat eine gute Balance zwischen den fußballerischen und kämpferischen Aspekten. Das müssen wir letztlich meistern und zusammen den Gegner bezwingen.

Fehlen wird uns. . .

Famulla: . . .wahrscheinlich niemand. Wir haben zwar zurzeit ein paar Angeschlagene, aber es ist durchaus möglich, dass sie am Samstag trotzdem mit dabei sind.

Werner: . . .Marco Baier wegen seiner Bänderdehnung. Ich brauche also einen anderen rechten Innenverteidiger, vor allem aber tut mir der Junge unheimlich leid.

Elfmeterschießen. . .

Famulla: . . .können wir! Das haben wir in der ersten Runde bei Friesen Lembruch und in der dritten beim FSV Syke gezeigt. Extra trainieren lasse ich die Elfer aber nicht.

Werner: . . .trainieren wir nicht. Es kann zwar am Samstag dazu kommen, aber wir haben einen festen Kreis aus sicheren Schützen, sodass es keine Fragezeichen und kein Rätselraten gibt, wer denn dann Verantwortung übernimmt.

Nach dem Finale werden wir. . .

Famulla: . . .saufen! Na ja, auf jeden Fall feiern. Schließlich haben wir das Finale erreicht. Das ist auf jeden Fall schon ein Erfolg.

Werner: . . . zwölf Tage Pause haben, dann startet die Vorbereitung: Ende Juli ist Bezirkspokal, Anfang August beginnt die Bezirksliga mit uns als Aufsteiger.