Voller Fokus aufs „Positive“ beim Brinkumer SV

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Momentan praktisch unverzichtbar für seinen Brinkumer SV: Innenverteidiger Hasan Dalkiran wird auch als Leader gebraucht. © Schlickmann

Pokal-Hangover und große Personalnot: Beim Brinkumer SV könnte die Situation rosiger sein. Und doch fordern Co-Trainer Kevin Artmann und Innenverteidiger Hasan Dalkiran vor dem Spiel gegen den KSV Vatan Sport, den Fokus auf die positiven Aspekte zu richten – denn davon gab es vergangene Woche viele.

Brinkum – Hasan Dalkiran bringt es auf den Punkt. „Das ist halt Fußball“, sagte der Brinkumer über das 2:4 nach Elfmeterschießen beim FC Oberneuland. Am Tag danach war das bittere Pokal-Aus beim BSV längst nicht verarbeitet. Und doch forderten Dalkiran und Co-Trainer Kevin Artmann vollen Fokus auf das Positive und die anstehende Bremen-Liga-Partie gegen den KSV Vatan Sport (Samstag/14.00 Uhr).

„Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nur stolz auf die Jungs“, betonte Artmann: „Wir haben alles umgesetzt, was wir uns überlegt haben: miteinander gefightet, tollen Fußball gespielt.“ Dass es am Ende nicht reichte, sei „für mich kaum in Worte zu fassen und nachzuvollziehen“, gestand der „Co“ verständlicherweise. So dominant waren die Brinkumer aufgetreten, so viele riesige Torchancen hatten sie liegengelassen. Das Aus des Vizemeisters beim Bremen-Liga-Spitzenreiter grenzte nach dem Spielverlauf an Wahnsinn. „So etwas hatte ich noch nie in meinem Leben“, seufzte Dalkiran.

Unklare Torwartsituation

Noch dazu forderte die Partie mal wieder Tribut. Artmann selbst holte sich beim letzten Sprint vor der Pause eine Verletzung im linken Oberschenkel ab, wird wohl „diese und nächste Woche nichts machen“. Bei Hyoungbin Park brach die alte Muskelverletzung wieder auf, zudem zog sich Torhüter Hannes Frerichs kurz vor Schluss eine Platzwunde zu, die noch am Mittwochabend im Krankenhaus genäht wurde – nachdem er mit einem Verband sogar noch zwei Elfmeter pariert hatte.

Grund genug für Dalkiran, ein Loblied auf Frerichs anzustimmen. „Riesen Respekt an Hannes“, staunte der 27-Jährige, „dass er sich durchgebissen hat.“

Vatan spielt guten Fußball mittlerweile. Es ist nicht unverdient, dass sie da stehen. Wir sind gewarnt.

Gegen Vatan wird der Keeper jedoch fehlen. Und da auch Jasin Jashari wackelt, kann Artmann die Torhüterfrage für Samstag „noch nicht beantworten“. Nicht die einzige Position, die dem „Co“ und Cheftrainer Mike Gabel, der nach seiner beruflichen Schottland-Reise zurückkehren wird, Kopfschmerzen bereiten.

Yassin Bekjar und Kneschka Sultani sind Gelb-Rot-gesperrt, Mert Bicakci, Devlin Barrie (beide Muskelbündelriss), Tarek Flohr (Kiefer-OP), Dennis Janssen (Muskelabriss) und Dragan Mille (Achillessehnenprobleme) fehlen wohl länger. Und da auch Kapitän Esin Demirkapi (Schambeinentzündung) „auf unbestimmte Zeit“ (Artmann) ausfallen wird, bildet sich die Innenverteidigung mit Dalkiran, der damit auch weiter die Binde trägt, und Michael Yeboah von selbst. Eigentlich stand Ersterer aus privaten Gründen ebenfalls auf der Kippe, aber „ich habe ein bisschen was umgebogen und bin da“, erklärt er.

Artmann: „Indiz für Mikes gute Arbeit“

Weil seine Mannschaft ihn dringend braucht. Auch als Leader. „Man kann traurig sein, aber man muss auch wissen, dass es weitergeht“, betont Dalkiran: „Mich macht so ein Spiel geiler darauf, Spiele zu gewinnen.“ Und genau darum geht es in Brinkum nach wie vor. Auch wenn es Stand Donnerstag „zwölf Leute“ sind, die Artmann und Co. zur Verfügung stehen, sind „die Jungs alle gut genug und alle gekommen, um zu gewinnen“, sagt der „Co“: „Ich will nichts mehr davon hören, dass wir ausgeschieden sind, sondern dass die Jungs aus den positiven Dingen Kraft ziehen.“

Davon gab es gegen Oberneuland und auch zuvor bei OSC Bremerhaven (2:2) viele. „Wir wissen, dass es eine Steigerung gibt“, meint Dalkiran. „Den Fortschritt kann man nicht abstreiten. Das ist wieder ein Indiz dafür, dass Mike gute Arbeit leistet“, findet Artmann: „Wir müssen darauf weiter aufbauen und uns mit Siegen belohnen.“