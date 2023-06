Volle Rückendeckung für den Fußball-Boss: Andreas Henze ohne Gegenstimme als Kreisvorsitzender bestätigt

Von: Cord Krüger

Silber und Gold in Form von Ehrennadeln verliehen Fußballkreis-Chef Andreas Henze (l.) und Kreisehrenamtsbeauftragter Heino Dahlskamp (r.) an diese engagierten Vereinsmitarbeiter und langjährigen Kreisvorstands-Mitglieder. © M. Meyer

Andreas Henze bleibt Vorsitzender des Fußballkreises Diepholz. Der 54-Jährige setzte sich bei der Wahl auf dem Kreistag ohne Gegenstimme durch. Jan-Eike Ehlers nahm dagegen Abschied. Der Kreisschiedsrichterobmann steigt in den Ausschuss des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) auf.

Sulingen – Applaus für Andreas Henze: Der Bassumer bleibt Vorsitzender des Fußballkreises Diepholz. Die Delegierten der 67 Vereine votierten am Sonntagnachmittag während des Kreistags mit 235 Ja-Stimmen bei sechs Enthaltungen für eine vierte Amtszeit des 54-Jährigen. Gegenstimmen kassierte er keine – trotz der geheimen Online-Abstimmung im Saal des Nordsulinger Restaurants Dahlskamp. Auch während der Wahlen seiner Vorstandskollegen und bei der Bestätigung der Gremien-Besetzungen blieben die „Nein“-Kästchen auf den Smartphones und Tablets unberührt. „Das zeigt, dass ihr mit unserer Arbeit zufrieden seid und wir sie so fortsetzen dürfen“, dankte Henze für das große Vertrauen.

Henze ruft die Club-Vertreter dazu auf,

Dabei sei sein Team auf die Aktiven in den Vereinen angewiesen. „Denn wer kann dazu beitragen, dass wir auf unseren Plätzen weniger Gewalt und mehr Respekt erleben? Ihr!“, rief er den Club-Vertretern zu. Zurzeit werde der Fußball stärker beäugt, die Öffentlichkeit nehme negative Ereignisse nach Henzes Einschätzung „stärker wahr als positive. Das brennt sich dann ins Bewusstsein der Bevölkerung ein“, warnte er vor einem Image-Schaden.

Der Kreis Diepholz steht als zweitstärkster Regionalverband im Bezirk Hannover da

Nach Ansicht des Bezirksvorsitzenden August-Wilhelm Winsmann habe dieser Sport jedoch „die Talsohle durchschritten“, urteilte „Auwi“ mit Blick auf steigende Mannschaftszahlen in seinem Zuständigkeitsgebiet. Und der Kreis Diepholz stehe als zweitstärkster Regionalverband im Bezirk Hannover mit seinen 18 125 Mitgliedern und 522 Mannschaften gut da. Da gewannen die vorherigen Worte von Peter Schnabel als Vorsitzendem des Kreissportbunds zusätzlich an Bedeutung, als er sagte: „Der Sport ist die größte Bürgerinitiative des Landes.“

Nico Harzmeier vom TuS Kirchdorf neuer Kreisschiedsrichterobmann

Bis auf Landesebene vor rückt Jan-Eike Ehlers. Mit einem Präsentkorb verabschiedete Henze den Kreisschiedsrichterobmann, der jetzt in den Ausschuss des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) aufsteigt. Dort wird der Sudweyher die besten Nachwuchs-Referees coachen und für das Ansetzen der Beobachter verantwortlich zeichnen. „Gute Arbeit fällt eben auf“, lobte Henze das Wirken des früheren Regionalliga-Schiris und Drittliga-Assistenten als Lehrwart und später als Ausschuss-Chef. Diesen Vorsitz gibt der 40-Jährige nun nach neun Jahren an Nico Harzmeier vom TuS Kirchdorf ab. In seinen „letzten Worten“ warb Ehlers um mehr Wertschätzung für die Unparteiischen. Oft würden Schiedsrichter noch wie Harry Potter behandelt: „Er gehört irgendwie zur Familie, lebt aber unter der Treppe.“

Bewusst im unteren Segment bleiben will der Kreisverband hingegen mit seinen Rücklagen, wie Schatzmeister Stefan Siegel verdeutlichte: „Wir sind bemüht, unser Guthaben kleinzuhalten und an die Vereine zurückzugeben – denn das Geld kommt von ihnen.“ Als Beispiele nannte er Zuwendungen wie eben jene prall gefüllten Ball-Netze für jeden Club, die der Vorstand später verteilte.

Die Saison startet am 4. August mit dem Kreispokal der Frauen und Männer

Vorher informierte der Spielausschuss-Vorsitzende Ralf Segelhorst noch über die Planungen der neuen Saison, die am 4. August mit den ersten Runden im Kreispokal der Frauen und Männer startet. Ein Wochenende später geht es in den Ligen los. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist am 4. Dezember, bis zum Wiederbeginn am 1. März „wollen wir die Plätze nicht strapazieren“. Das Saisonende ist für den 9. Juni vorgesehen, in der Woche darauf beschließen die Kreispokal-Finals die Serie. Also just mit dem Start der Fußball-EM, während der im Amateurbereich laut DFB-Order der Ball ruhen soll. „Uns erwartet also eine harte Saison“, urteilte Henze angesichts des Zeitdrucks, „aber wir haben auch schon ähnliche Jahre überstanden.“

Ein absolutes No-Go ist für mich, wenn man zu Spielen nicht antritt. Das hat nichts mit Respekt vor dem Gegner zu tun.