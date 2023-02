Vizeeuropameister! Mateo Späthe wiederholt sein Kunststück

Von: Daniel Wiechert

Teilen

Starker Start: Jugendbundestrainer Noah Bitsch feiert mit Mateo Späthe. Bereits nach dem ersten EM-Tag hatte der Skip-Kämpfer eine Medaille sicher. © Deutscher Karate Verband

Der Skip-Karateka Mateo Späthe erlebt zum zweiten Mal in Serie eine erfolgreiche Europameisterschaft, schnappt sich die Silbermedaille in Larnaka/Zypern – und hadert dennoch etwas.

Larnaka/Syke – Mateo Späthe war on fire. Das stellte der 15-Jährige bereits beim Landeanflug auf Larnaka klar. Diesen filmte er, lud ihn in seine Instagram-Story und garnierte diese mit der Deutschland-Flagge samt Feuer-Emoji. Hieß: Mit purer Leidenschaft zur nächsten Medaille für „Team D“. Und der Karateka des Skip Syke lieferte, schnappte sich in Zypern Silber (U 16 bis 70 Kilogramm) – und darf sich nun doppelter Vize-Europameister nennen. Sein Fazit fiel zwiegespalten aus. „Ich bin stolz auf die Medaille“, sagte der Gymnasiast: „Aber zufrieden mit dem Finale bin ich nicht.“ Dieses hatte Späthe am Sonntag gegen einen Ukrainer verloren, aber dazu später mehr.

Nach arbeitsreichen Trainingseinheiten mit der Nationalmannschaft in der Sportschule Wedau (Duisburg) reisten Späthe und Co. nach Zypern. Mit im Gepäck hatte er einen formidablen Formcheck. Erst vor vier Wochen gewann der Syker zum Jahresauftakt den Titel beim internationalen Rhein-Shiai in der Eifel. Und Späthe machte keinen Hehl daraus, dass er sich nach Silber 2022 in Prag nun in Larnaka die EM-Krone schnappen wollte.

Zweimal in Folge im Finale einer Europameisterschaft zu stehen, ist eine besondere Leistung.

Mit einem Freilos ausgestattet, startete der Skip-Sportler am Freitag mit der zweiten Runde in die Europameisterschaft. Durch schnelle Fausttechniken dominierte Späthe den Kampf gegen Jahangir Gayibov aus Aserbaidschan, gewann souverän mit 3:1. Im nächsten Duell ging es heiß her. Späthe und der Slowake Richard Turcanik schenkten sich nichts. Da es nach der abgelaufenen Kampfzeit 0:0 stand, mussten die Wertungsrichter entscheiden. Letztlich sah der Hauptkampfrichter Späthe vorn – das Halbfinale war perfekt. Und dieses gestaltete sich wild. Der Syker führte schnell mit 2:0 gegen Anes Anifaj (Montenegro), kassierte aber den Ausgleich. Eineinhalb Sekunden vor Schluss ging Späthe in die Vollen, setzte erfolgreich einen Yoko Geri (seitlicher Fußtritt zum Körper) an und buchte durch das 4:2 das Finalticket. „Mateo ist seiner in Anführungsstrichen Favoritenrolle gerecht geworden“, betonte Bundestrainer Noah Bitsch nach dem ersten Wettkampftag. Nach einem Tag Ruhe stand der Showdown gegen Hela Kiria an. Gegen den Ukrainer hatte Späthe vor zwei Monaten im Viertelfinale der Youth League in Venedig verloren, allerdings war er dort gehandicapt durch eine Knieverletzung. In Larnaka entwickelte sich ein nervöses Duell auf Augenhöhe. „Es war ein kniffliger Kampf – noch nicht mal wirklich anstrengend, sondern einfach extremst kompliziert für den Kopf“, sagte Späthe 24 Stunden später, als er im Hotel auf die Rückreise wartete: „Ich bin einfach enttäuscht, dass ich es nicht schaffen konnte.“ Weil es im Finale nach zwei Minuten 0:0 gestanden hatte, trafen die Kampfrichter die Gold-Entscheidung. Diese fiel für Kiria aus.

„Leider hat es nicht nach ganz oben gereicht“, erklärte Späthes Skip-Trainer Björn Strote: „Aber Mateo setzt sich weiter in der europäischen Spitze fest und wird mit Sicherheit in der kommenden Saison wieder angreifen.“ Und auch Späthe fand zum Reiseabschluss versöhnliche Worte: „Wir hatten als Nationalteam wieder eine schöne Zeit. Wir wachsen mit jedem gemeinsamen Wochenende mehr zusammen. Es hat echt Spaß gemacht.“