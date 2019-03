Der „Vize“ feiert kräftig

Da brannte nichts an: Der TSV Heiligenrode II stand längst als Niedersachsenliga-Meister fest. Zum Team gehören (v.l.): Imke Meyer, Trainerin Meike Daneke, Yvonne Rixen, Tanja Cordes, Sidney Bothmer, Mareike Böttcher, Ina Kattau, Gabi Brosowsky, Meike Solte und Tatjana Erlewein. Foto: wes

Brinkum - Von Katharina Drawert. Der TSV Heiligenrode II feierte in der Korbball-Niedersachsenliga die Meisterschaft mit einem Sieg und einer Niederlage. Das Team darf aber nicht aufsteigen, weil die Erste die Bundesliga halten wird. Und das kommt dem FC Gessel-Leerßen sehr gelegen, der als Vizemeister künftig im deutschen Oberhaus antreten darf. Der TV Stuhr hielt trotz zweier Niederlagen die Klasse. Auch der SV Heiligenfelde rettete sich mit zwei Siegen. Der FTSV Jahn Brinkum und der SV Heiligenfelde II müssen absteigen.

FTSV Jahn Brinkum - SV Heiligenfelde I 6:7 (2:5): Die Heiligenfelderinnen standen ziemlich unter Druck. Bei einer Niederlagen wäre der Abstieg besiegelt gewesen. Doch es hemmte sie scheinbar nicht. Sie kamen gut ins Spiel und lagen früh mit zwei Körben von Kim Brackmann vorne. Zudem stand die Abwehr sicher, sodass es mit einer Drei-Körbe-Führung in die Pause ging. Der FTSV erwischte den besseren Start nach Wiederanpfiff und verkürzte auf 4:5 (28.). Kim Brackmann und Vanessa Boschen holten den SVH wieder zurück in die Spur. Am Ende leisteten sich die Heiligenfelder eine weitere Schwächephase und machten es noch mal unnötig spannend. „Dennoch konnten wir verdient mit einem 7:6 vom Spielfeld gehen“, freute sich Teamsprecherin Isabel Ruppert, die die Leistung von Vanessa Boschen unter dem Korb besonders hervorhebte.

SV Brake II - TV Stuhr 11:7 (4:1): Trotz diverser freier Wurfchancen gelang dem TV Stuhr erst in der 19. Minute der erste Treffer. Nach Wiederanpfiff kam eine starke Phase der Stuhrer Damen – und sie holten Korb um Korb auf. Brake reagierte, nahm eine Auszeit. Und danach mussten die Stuhrerinnen erneut abreißen lassen.

SV Heiligenfelde II - TSV Heiligenrode II 7:15 (0:5): Bereits vor dem Spiel standen Heiligenrode II als Landesmeister und Heiligenfelde II als Absteiger fest. Und der Favorit ließ nichts anbrennen, vor allem die Defensive funktionierte im ersten Abschnitt hervorragend. „Nach der Pause haben wir uns die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen, auch wenn Heiligenfelde II noch einmal mit vier Körben in Folge herankam“, berichtet TSV-Spielerin Meike Solte. „Wir gratulieren den Heiligenroderinnen ganz herzlich zur Meisterschaft. Sie waren in unseren Augen klar das beste Team der Liga“, betonte SVH-Trainer Jörg Spalkhaver den TSV.

+ „Bundesliga, wir kommen!“ Der FC Gessel-Leerßen durfte feiern. Oben von links: Kevin Schwerdt, Lina Schriefer, Mailyn Helms, Zoe Turner, Nicole Glatzel, Marieke Brüning, Trainerin Anja Brüning sowie Maik Hüneke sowie unten v.l.: Pauline Mundt, Hanne Brüning, Celine Gierth, Denise Witt, Carmen Ehlers und Maylin Rahm. © FC Gessel-Leerßen

FC Gessel-Leerßen - SV Brake II 16:6 (8:2): Durch die Ovelgönner Niederlage aus dem vorherigen Spiel war klar, dass dem FC Gessel-Leerßen ein Sieg zum Aufstieg reichen würde. Das Spiel gestaltete sich bis zur zehnten Minute ausgeglichen, dann legte der FC los und erarbeitete sich bis zur Pause einen Sechs-Körbe-Führung. In der zweiten Halbzeit blieben die Gesselerinnen konzentriert. Auch eine Umstellung der Braker auf eine intensive Manndeckung änderte nichts. Somit war es perfekt: Nach neun Jahren Abstinenz kehrt der FCGL zurück in die Bundesliga. Nicole Glatzel zeigte sich euphorisiert: „Nun heißt es: Niedersachsenliga ade, Bundesliga wir kommen!“

SV Brake I - FTSV Jahn Brinkum 19:11: Die am Ende ziemlich klare Niederlage gegen die Braker Erstvertretung bedeutete den direkten Brinkumer Wiederabstieg.

SV Heiligenfelde - TV Stuhr 7:5 (2:3): Durch die Niederlage der Brinkumerinnen im vorherigen Spiel war klar, dass beide Mannschaften die Klasse halten würden. Die Stuhrerinnen kamen gut ins Spiel und erzielten direkt im ersten Angriff den ersten Treffer. Nach zwölf Minuten lagen sie mit drei Körben in Führung. Bis zum Ende des ersten Abschnittes gelang den Heiligenfelderinnen der Anschlusstreffer zum 2:3. Und in der Pause schien Trainer Bernd Boschen die richtigen Worte gefunden zu haben, denn sein Team drehte anschließend komplett das Spiel. „Heute hat natürlich mit Birthe Harzmeyer unsere beste Werferin gefehlt, es hätte sonst vielleicht anders ausgesehen. Ich wünsche der Mannschaft für die kommende Saison alles Gute“, erklärte Corinna Woltemade, die dem TV Stuhr als Trainerin nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Wir haben heute aus eigener Kraft den Klassenerhalt geschafft“, freute sich SVH-Co-Trainerin Isabel Ruppert über den positiven Saisonabschluss.

TSV Heiligenrode II - TSV Emtinghausen 4:8 (4:2): Bis zur 29. Minute hielten die Heiligenroderinnen gut mit, dann zogen die Gäste jedoch mit einem Treffer nach dem anderen davon. „Insgesamt können wir auf unseren Titel und mit der Saison voll zufrieden sein. Tolle Mannschaftsleistung und das mit dem hohen Durchschnittsalter von 39 Jahren“, freute sich Meike Solte, die zusätzlich mit 52 Körben die Korbjägerkrone im Raum Syke inne hat.

SV Heiligenfelde II - FC Gessel-Leerßen 13:9 (8:5): Im Duell des Bundesligaaufsteigers gegen den Absteiger ging es um nichts mehr. Heiligenfelde II zeigte noch einmal seine Klasse und lieferte eine engagierte Leistung mit einer hohen Treffsicherheit ab. Gessel tat sich schwer, und auch das Öffnen der Abwehr am Ende führte nicht zum gewünschten Erfolg. Trotz der Niederlage zeigten sich die Gesselerinnen in Meisterstimmung und Feierlaune.