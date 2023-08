Viktor Appiah schockt Schöningen: Rehdens Neuzugang trifft doppelt beim 3:2

Von: Cord Krüger

Teilen

Seine Mannschaft machte ihm das perfekte Geburtstagsgeschenk: Trainer Kristian Arambasic feierte am Samstag seinen 46. mit drei Punkten. Zum Auftakt der Fußball-Oberliga gewann Absteiger BSV Rehden mit 3:2 (1:1) beim FSV Schöningen. Neuzugang Viktor Appiah traf dabei doppelt. Ebenfalls zu ihren Debüts kamen die kurzfristig eingetüteten Neuverpflichtungen Mateus Ayala Cardoniz und Inwoo Choi.

Schöningen – Fast 40 mitgereiste Fans, vor allem aber seine Mannschaft bereiteten Kristian Arambasic am Samstag ein richtig schönes Geburtstagsgeschenk. „Wir hatten eine tolle Unterstützung – das hat echt Spaß gemacht“, schwärmte der nun 46 Jahre alte Trainer des Fußball-Oberligisten BSV Rehden. Die gute Laune der übrigen 250 Zuschauer und der Gastgeber vom FSV Schöningen hielt sich hingegen in Grenzen. Verständlich – nach dem 3:2 (1:1)-Coup des dort alles andere als favorisierten Regionalliga-Absteigers.

„Heute traf geballte Erfahrung auf Kindergarten – und unser Kindergarten hat in allen Situationen spielerisch super dagegengehalten“, lobte der A-Lizenz-Inhaber sein blutjunges Kollektiv mit einem Durchschnittsalter von 20,49 Jahren in der Startelf.

Dort fand sich anstelle des seit Montag an einem Muskelfaserriss laborierenden Stammkeepers Ole Bahr der von Hansa Rostock II verpflichtete Leon Borkovic wieder – wie Innenverteidiger Kyrylo Kozin und Rechtsverteidiger Leonardo Cristescu gerade erst 19 Jahre jung. Nicht viel älter ist der Südkoreaner Inwoo Choi (20) vom SC Paderborn II, einer der Rehdener Last-Minute-Neuzugänge (siehe Extra-Text unten).

Die routinierteren Schöninger mit einigen Ex-Profis im Team bescherten dieser Formation ein „dämliches Gegentor“, wie Arambasic das 1:0 von Maximilian Kohl per schnell ausgeführtem Freistoß (18.) nannte. „Aber wir haben uns davon nicht aus der Bahn werfen lassen und gut weitergemacht“, freute sich der BSV-Coach.

Der Lohn: Alessio Arambasic bediente Viktor Appiah per Zuckerpass zum 1:1 (31.). Spätestens jetzt hatten die Schwarz-Weißen ihre Nervosität abgelegt. Ihr Mittelfeld mit den defensiver ausgerichteten Choi und Lovro Sindik sowie den offensiven Impulsgebern Arambasic und Tony Lesueur erwies sich als überlegen. Arambasic leitete auch den nächsten Treffer ein – mit dem Ball für Ebrima Jobe, der Sturmpartner Appiah bediente. Und der 21-Jährige umkurvte FSV-Torwart Matti Riedel zum 2:1 (73.).

Die Führung hielt allerdings nur drei Minuten, weil der frühere Zweitliga-Verteidiger Daniel Reiche bei einem Freistoß mit nach vorn ging und am zweiten Pfosten wuchtig einköpfte. „Da haben wir gepennt“, monierte Arambasic. Umso mehr imponierte ihm die Reaktion: „Die Jungs haben brutal mutig nach vorn gespielt und sich am Ende belohnt.“

Arambasic will „den Hunger stillen“: Rehdens Zweijahresplan zur Regionalliga-Rückkehr mit jungen Talenten

Fußball total auf 56 Seiten: Saison-Sonderheft „Anpfiff“ erscheint am Freitag

Denn Tony Lesueur setzte sich im Eins gegen eins auf der linken Seite durch, legte quer auf Ebrima Jobe – und der traf vom langen Pfosten aus zum 3:2 (90.). „Für Bolly freut es mich besonders, weil er jetzt endlich wieder zu seiner Form gefunden hat“, lobte Arambasic Jobe.

Die folgenden fünf Minuten Nachspielzeit überstanden die Gäste ebenfalls, „und auch das wäre uns letzte Saison wohl nicht gelungen“, erinnerte der BSV-Coach an viele späte Gegentore.

So herrschte am Ende pure Erleichterung. Geburtstagskind Arambasic ging allerdings nicht zum Feiern über, sondern fuhr weiter bis nach Hannover, um während des Oberliga-Abendspiels zwischen Arminia und Lupo Martini Wolfsburg zwei weitere nächste Gegner zu beobachten. „Ein Bier werde ich mir dabei aber wohl gönnen“, verriet er lächelnd. ck

Ayala und Choi neu dabei

Mehr Durchschlagskraft im Sturm wünschten sie sich beim BSV Rehden. Mateus Ayala Cardoniz soll sie bringen. Den Transfer des 28-jährigen Mittelstürmers vom Westfalenligisten Türkspor Dortmund tüteten die Verantwortlichen Ende der vorigen Woche ein. Der Brasilianer, der sich selbst nur Ayala nennt, saß in Schöningen zunächst auf der Bank und kam nach der Pause zu seinem Rehdener Debüt. „Mit Ayala und denen, die wir bisher verpflichtet haben, sind wir in der Offensive gut aufgestellt“, freut sich sein Trainer Kristian Arambasic.



Bleibt die Frage, warum sich kein Club aus Dortmunds Nähe die Dienste des Torjägers gesichert hat. Rehdens Clubchef Friedrich Schilling klärte auf: „Ein West-Regionalligist war an ihm dran, bekam es aber mit der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis nicht hin.“



Ebenfalls kurzfristig spielberechtigt bekam der Oberligist Mittelfeldmann Inwoo Choi, der bereits seit einigen Wochen bei den Schwarz-Weißen mittrainiert. Der 20 Jahre alte Südkoreaner ist seit Anfang kommenden Jahres in Deutschland und spielte bisher für die Zweitliga-Reserve des SC Paderborn in der Westfalenliga. Nach seinem Debüt in Schöningen „habe ich ihn umarmt“, berichtete Arambasic: „Er hat als Achter eine bärenstarke Leistung gezeigt.“