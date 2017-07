Viermal Dikollari beim 7:1 gegen Mörsen

Dabei geht der Kreisligist sogar mit 1:0 in Führung / „Kein gutes Spiel“

+ Brinkum-Rückkehrer Esin Demirkapi erzielte gestern den Treffer zum 4:1. - Foto: töb

BRINKUM - Von der Ergebnissen her ist Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV durchaus in der Spur. Nach dem 5:1 gegen Heiligenfelde (Bezirksliga) und einem 2:1 in Etelsen (Landesliga) folgte gestern im dritten Testspiel ein 7:1 (2:1) auf dem eigenen Kunstrasenplatz gegen den Kreisligisten SV Mörsen-Scharrendorf.