Der vierfache Fischer kann es vor allem mit Vilsen

Vilsen - Von Carsten Drösemeyer. Wenn einer den Dreh raus hat, den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga zu realisieren – dann trifft dies zweifelsohne auf Frank Fischer zu. Jüngst feierte der 53-Jährige mit dem SV Bruchhausen-Vilsen die Kreisliga-Vizemeisterschaft und brachte so den bereits vierten Bezirksliga-Aufstieg seiner Trainer-Karriere unter Dach und Fach. Von Zufall kann man da wohl kaum reden.

Im Gegenteil: Der Bankkaufmann ist ein echter Aufstiegsexperte. So hievte er vor 2018 die Vilser schon 1999 in die Bezirksliga und schaffte dieses Kunststück auch mit dem TSV Bassum (2008) sowie dem SV Heiligenfelde im Jahr 2013.

Wo liegt also sein Geheimrezept? Fischer zuckt etwas ratlos mit den Schultern: „Richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Vielleicht habe ich ein Gespür dafür, Leute immer auf ihrer Idealposition einzusetzen, und meist stimmte in meinen Teams auch die Hierarchie, da ich meinen Führungsspielern stets vertraut habe.“

Beides stimmt zweifelsohne. So formte er in Heiligenfelde den guten Mittelfeldakteur Joshua Brandhoff in einen Stürmer der Extraklasse um und wiederholte dies zuletzt in Vilsen mit Dennis Böschen. Dieser dankte es ihm und trug mit satten 16 Treffern entscheidend zum Aufstieg der „Lilahemden“ bei. Zudem waren Leitwölfe bei Fischer stets unantastbar. Was diese, wie etwa Heiligenfeldes langjähriger Klassekeeper Christian Gerlach, immer mit Leistung zurückzahlten. „Das stimmt“, bestätigt Fischer: „Selbst wenn ,Fuxx‘ mal einen Fehler gemacht hatte, blieb er natürlich im Kasten. Seinen Kapitän demontiert man einfach nicht.“

Okay, auch dafür gibt es Gegenbeispiele – aber das würde einen anderen, ehemaligen SVH-Coach betreffen. Fischer hingegen stützte seine „Häuptlinge“ und wurde immer dafür belohnt, dass er auf seine Leistungsträger gesetzt hat. Sicherlich ein Grund für den immensen Erfolg des Bassumers. Doch laut seinem einstigen Mitstreiter Gerlach ganz sicher nicht der einzige. Mittlerweile zum SVH-Präsidenten aufgestiegen, denkt „Fuxx“ gerne an die Zeit mit „Fischi“ zurück: „Frank hat uns damals richtig weiter gebracht mit seiner akribischen Arbeit. Die Spieler wurden unter ihm eindeutig besser und gerade sein taktisches Verständnis ist enorm. Genau wie seine Tüftelei bei den Standards. Die wurden zu einer äußerst gefährlichen Waffe. Außerdem mochte ich immer seine geradlinige Art. Nicht jeder Trainer sagt einem immer die Wahrheit ins Gesicht.“

Stück für Stück setzt sich also das „Aufstiegspuzzle“ von Fischer immer mehr zusammen. Der Mann kann Mannschaften offenbar weiterentwickeln. Vier Bezirksliga-Aufstiege stützen diese These ziemlich eindeutig – und jeder Aufstieg hat seine eigene Geschichte, wie Fischer aus dem Nähkästchen plaudert. Seine vier Sternstunden im Überblick:

SV Bruchhausen-Vilsen (1999): Der erste Sprung in die Bezirksliga für Fischer. Im dritten Jahr war es mit Korsettstangen wie Keeper Andreas Mann so weit – und für den Wertpapierspezialisten natürlich „etwas Besonderes. Das ganze Dorf ist damals vor Freude ausgetickt, und wir sind jubelnd mit dem Trecker durch Vilsen gefahren worden. In Vilsen gab eindeutig das familiäre Miteinander den Ausschlag.“

TSV Bassum (2008): „Mein schwierigster Aufstieg“, erinnert sich Fischer: „Gerade in meiner Heimatstadt wollte ich unbedingt hoch und habe mich enorm unter Druck gesetzt. Im dritten Anlauf hat es dann zum Glück mit erfahrenen Kräften wie Sven „Palette“ Plaumann und Kristian Wichmann geklappt. Da war ich echt erleichtert.“

SV Heiligenfelde (2013): Und wieder war dreimal nicht nur Bremer Recht. 2011 übernahm Fischer im SVH einen ordentlichen Kreisligisten und bastelte daraus eine Bezirksligatruppe. „Das war eine super schöne Zeit“, lächelt Fischer: „In Heiligenfelde stimmte die gesunde Mischung aus alten Hasen wie Christian Gerlach, Frank Janshen oder Gerrit Bolte und aufstrebenden Youngstern wie Björn Isensee oder Tobias Dickmann. Zudem war der Zusammenhalt einmalig.“

SV Bruchhausen-Vilsen (2018): Diesmal klappte es für „Fischi“ schon beim zweiten Versuch. „Ich war ein Jahr zu früh dran“, lacht Werder-Fan Fischer: „Aber es war auch so, als ob ich nie weg gewesen wäre. Ich fühlte mich sofort wieder heimisch. Und wir sind nach dem Aufstieg sogar wieder mit demselben Trecker und demselben Fahrer durchs Dorf kutschiert worden.“

Auf einen fünften Aufstieg hat der erfahrene Coach allerdings keine Lust. „Nun möchte ich Vilsen einfach in der Bezirksliga etablieren. Aufgestiegen bin ich genug“, schmunzelt Fischer.