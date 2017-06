Vier S*-Springen bilden die Highlights beim Pfingstturnier

Reiter haben in Ströhen 1800 Startplätze reserviert

+ © Rohlfing Drei Tage volles Programm: Mit 1 800 Nennungen für 33 Prüfungen wartet in diesem Jahr das Pfingstreitturnier des Reit- und Fahrvereins Ströhen auf dem Tierparkgelände auf. Auf dem Springplatz stehen vier S*-Springen an. Am Start ist auch Florian Meyer zu Hartum (Bild). © Rohlfing

Wagenfeld/Ströhen - Mit einem ambitionierten Programm lockt in diesem Jahr das traditionelle Pfingstturnier des Reit- und Fahrvereins Ströhen vom 2. bis 4. Juni. Erstmals beinhaltet das Turnier auf dem Gelände am Tierpark Ströhen vier Springprüfungen der schweren Klasse. Weiterhin gibt’s erneut Qualifikationsprüfungen zum Bundeschampionat für fünf- und sechsjährige Springpferde. Damit nimmt das Turnier eine Ausnahmestellung in der Region ein.