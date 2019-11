Mit vier Koffern in den Westen

Deckau - Von Cord Krüger. Versonnen blättert er durch das schon leicht abgegriffene Heft. In seinem „Trainingsbuch“ von 1983 hat Kay-Uwe Fiedler als Junge alles in gestochen schöner Sonntagsschrift verzeichnet – ganz nach Anweisung. Inhalte der Übungseinheiten, Gegner, Ergebnisse – und die von jedem Nachwuchsfußballer selbst zu formulierenden Ziele. An dieser Stelle stockt der Verfasser von einst – und lacht. „Es ist eine Auszeichnung, für den FC Hansa Rostock zu spielen“, rezitiert Fiedler amüsiert aus seinem Aufsatz: „Ich will mich bemühen, gute Leistungen zu bringen, um später ein Oberliga-Spieler zu werden.“ Oberliga, damals die höchste Spielklasse in der DDR. Vielleicht hätte es Fiedler dorthin geschafft. Viel fehlte nicht, doch das Ende dieses deutschen Staates kam ihm dazwischen. So machte er sich nach der Wende einen Namen in Niedersachsen – als Abwehrrecke des BSV Rehden, Barnstorfer SV, TuS BW Lohne und zum Ende beim TSV Wetschen.

Für Hansa schlägt das Herz des gebürtigen Rostockers noch immer, doch Heimweh hat er nicht. Dafür leben die Fiedlers auch viel zu idyllisch im Dorf Deckau bei Drebber. Der Blick aus den Fenstern des geräumigen Wohnzimmers schweift auf den eigenen Bolzplatz für die Söhne Jan-Ole (17) und Hannes (13), über Wiesen bis zu schmucken Bauernhöfen.

Aber der Junge von der Ostsee vergaß nie, woher er kam – mit vier Koffern und einer Nachttischlampe im Gepäck. Mehr brachte er 1991 nicht mit in die Zweier-WG bei Bockel, zwischen Rehden und Wagenfeld. Er teilte sich die Wohnung mit René Wegener. Der Hemsloher SV hatte die beiden bei Hansa ausgebildeten Kumpels angeheuert – zusammen mit weiteren starken Spielern, um nach oben durchzustarten.

Fußballerisch blieb vom „kleinen HSV“ nichts übrig, als Mannschaftsfoto nimmt das Abenteuer aber noch einen Platz auf dem Berg an Bildern und Zeitungsausschnitten ein, die Fiedler auf dem großen Esstisch für eine kleine Reise in die Vergangenheit aufgetürmt hat. Unterbrochen werden die Erinnerungen nur durch eine Telefonkonferenz aus seinem Home-Office ein Stockwerk drüber. Ein Drittel seiner Arbeitszeit darf der Systemberater für gewerbliche Kommunikationssysteme von zu Hause leisten. „Seit 1991 bin ich beim selben Unternehmen“, sagt der 49-Jährige stolz. Gelangweilt hat er sich nie – dafür erlebte er sportlich und privat nämlich einiges.

Als Sechsjähriger begann der kleine Kay-Uwe mit dem Fußball bei der BSG (Betriebssportgemeinschaft) Schiffselektronik Rostock. Doch der Blondschopf blieb nicht lange, denn die Besten wurden in Trainingszentren delegiert. Aus denen schöpften große Vereine wie Hansa Rostock ihren Nachwuchs ab. 1981 kam er zum Oberligisten und spielte dort bis 1986 – mit Stürmer Henri Fuchs (später beim 1. FC Köln), Torwart Daniel Hoffmann (danach beim damaligen Zweitligisten 1860 München) und dem späteren HSV-Mittelfeldmann Thomas Lässig. Dann verlieh der FC den Verteidiger zum Partner-Club Schifffahrt/Hafen Rostock – passend zu dessen Ausbildung: Der 16-Jährige begann im Seehafen eine Lehre zum Kommunikationselektroniker. Gern hätte er nach dem Realschulabschluss das Gymnasium besucht, aber „meine Eltern waren nicht in der Partei“. Der Filius machte das Beste aus der von oben verordneten Bildungsbremse: „Wenn ich meinen Praxis-Teil hatte, musste ich nur von sieben bis halb zwölf arbeiten und durfte dann zum Training.“ Als A-Jugendlicher mit Tuchfühlung zum Zweitligisten überaus verlockend.

Nach der Ausbildung wartete allerdings die Wehrpflicht, sodass Kay-Uwe Fiedler am 1. November 1989 uniformiert in einer Halberstädter Kaserne der Nationalen Volksarme (NVA) steckte. Kurz darauf, am 9. November, war abends in den Fluren „der Teufel los“. Politbüro-Mitglied Günter Schabowski verkündete die Reisefreiheit, Offiziere hetzten planlos umher und ahnten, dass sich alles ändern würde. „Mir war es ziemlich egal, in dem Alter hatte man mit Politik nicht viel am Hut“, gesteht Fiedler: „Natürlich haben wir vorher die Demos in Rostock an der Marienkirche mitbekommen, aber ich bin nie mitgegangen. Ich hätte vieles verlieren können, steckte noch in der Ausbildung und dachte an meine Fußballkarriere.“

Doch kurz darauf zerlegte er seinen Staat ein bisschen selbst: Als Rekrut musste er die Grenze mit abbauen und knipste Stacheldraht als Souvenirs für die „Wessis“ klein. Ende September 1990 durfte er heim, kehrte an seinen Arbeitsplatz im Rostocker Hafen zurück und knüpfte erste Kontakte zu seinem heutigen Arbeitgeber. In diese Zeit fiel auch sein erster längerer Abstecher in den Westen. Er folgte für eine Woche René Wegener, seinem Freund aus alten Rostocker Trainingszentrums-Tagen. Der war zu Besuch bei Bekannten in Wagenfeld und schloss sich wenig später dem Hemsloher SV an. Als das dortige Fußball-Experiment scheiterte, zog es Fiedler 1993 zum BSV Rehden. „Das waren schöne Zeiten – mit Hotty Möhlmann als Trainer“, erinnert sich der frühere Libero an die damaligen Bezirksliga-Duelle. Nach zwei Jahren lockte jedoch der klassenhöhere Barnstorfer SV aus der Landesliga – „eine Wahnsinnstruppe mit Supertypen“. Einige von ihnen, etwa Thorsten Hiepel, trifft er gelegentlich noch abends zum Kicken mit Barnstorfs Oldies in der Halle. „Um Leute kennen zu lernen, war der Fußball optimal“, verdeutlicht Fiedler, wie sehr ihm seine Leidenschaft beim Einleben geholfen hat.

Während dieser einen Barnstorfer Saison hätte sein Leben eine komplett andere Wendung nehmen können. „Als wir mit Barnstorf in Krähenwinkel spielten, wurden Späher vom TuS Celle FC auf mich aufmerksam.“ Kurz darauf rief der damalige Trainer Franz Gerber bei ihm an. „Die Anfrage auf meinem Anrufbeantworter habe ich jahrelang nicht gelöscht“, gesteht Fiedler und muss laut lachen: „Der große Franz Gerber mit dieser tiefen Stimme und dem bayerischen Akzent lud mich zum Probetraining ein – verrückt.“

Fiedler spielte bei den Cellern vor. Sie boten ihm ein Auto und eine Wohnung, wollten jedoch nicht, dass er neben dem Fußball weiterhin arbeitete. „Das Geld wollten sie mir in derselben Höhe zahlen, aber das alles war mir zu unsicher.“ Auch Hans Wöbse, gleichsam Gönner vom BSV Rehden und Hannover 96, gab er einen Korb. Der wollte ihn zu den 1996 in die Regionalliga abgerutschten Hannoveranern lotsen. Stattdessen entschloss er sich für den TuS BW Lohne – und erlebte „meine besten fünf Jahre als Fußballer“. Zwar stieg er in seiner ersten Serie in die Niedersachsenliga ab, doch der sofortige Wiederaufstieg und vier spannende Saisons in der Oberliga folgten. „Gegner wie Atlas Delmenhorst, Kickers Emden, VfB Oldenburg oder Havelse – da war was los.“ Unvergessen auch Lohnes 1:0 beim SV Meppen im September 2000. Von diesem Highlight kramt Fiedler zielsicher aus dem Papierstapel ein Foto hervor, das ihn – inzwischen als Mittelfeldmann – in Aktion vor der Meppener Anzeigetafel zeigt. Ein gewisser Helmut Schmedes traf zum Tor des Abends.

Schmedes und Fiedler fanden sich danach, im Sommer 2001, beim BSV Rehden in der Niedersachsenliga wieder – und erlebten 2003 das Spiel ihres Lebens: Der BSV empfing in der ersten Runde des DFB-Pokals Bundesligist 1860 München. Schmedes war inzwischen Trainer, aber kurz vor dem Hit abgetaucht, erinnert sich sein einstiger Verteidiger: „Helmut hatte sich kurzfristig ein paar Tage in den Urlaub abgesetzt, weil ihm der Rummel zu viel wurde. Erst am Tag selbst hat jeder erfahren, ob er spielen würde oder nicht.“ Während eines Spaziergangs durchs Dorf nahm Schmedes alle Akteure einzeln zur Seite. Fiedler spielte durch, verlor zwar mit 1:5, doch er wird das Spektakel vor fast 6 000 Zuschauern in den damals nagelneuen Waldsportstätten nie vergessen.

Bis 2005 blieb er bei den Schwarz-Weißen, ehe noch einige Jahre beim TSV Wetschen folgten. Erst mit 38 Lenzen hängte Fiedler die Schuhe an den Nagel. Eine erstaunlich lange Karriere, das Kicken kann er aber bis heute nicht sein lassen – bei den Alten Herren der SG Wetschen/Dickel. „Und in der ganzen Zeit war ich nie verletzt“, wundert er sich selbst. „Aber ich war auch nie der Typ, der überall wie ein Wilder dazwischen gegangen ist.“ Lieber lief der Libero die Gegner ab oder packte gut getimte Grätschen aus. Womöglich lag’s aber auch am guten Fundament aus Jugendzeiten: „Wir hatten in Rostock unheimlich viel Koordinations- und Motorik-Training, jede Menge Rückwärtsläufe und Dehnungsübungen. Vielleicht hat das die Beweglichkeit gefördert. Heute kommt so was meiner Meinung nach zu kurz“, sagt er über das, was ihm seine früheren Schützlinge berichteten, wenn sie auf dem Fußballplatz vom Schulsport erzählten. Bis zum Vorjahr war Fiedler als Jugendtrainer aktiv – auch seinen Söhnen zuliebe. Heute stürmt Hannes für die C-Junioren des JFV Rehden, Jan-Ole verteidigt für die A-Junioren der JSG Drebber. Seine Zeit als Coach hat der Papa bewusst beendet: „Man muss als Junge auch andere Trainer kennen lernen als den Vater.“

Kay-Uwe Fiedler muss es wissen. Denn er hatte schon viele Trainer. Geschadet hat es ihm nichts.