Heiligenfeldes Jörn Wachtendorf – der Zufall hat ihn ins Tor geführt / Vater Jörg als Vorbild

+ Jörn Wachtendorf ist in die Fußstapfen seines Vaters Jörg getreten – und ebenfalls Torwart. - Foto: Borchardt

heiligenfelde - Von Felix Schlickmann. Wie wird man eigentlich Torhüter? Normalerweise wollen junge Fußballer Tore schießen. Auch Jörn Wachtendorf war in der Jugend Stürmer – bis sich der Stammkeeper in seiner damaligen Mannschaft in Bassum verletzte. „Wir hatten Not im Tor, also bin ich eingesprungen“, lautet die simple Erklärung des Schlussmannes vom Bezirksligisten SV Heiligenfelde: „Ich dachte mir: Mein Vater war Torwart, vielleicht kann ich das ja auch.“ In gewisser Weise war sein Weg also vorgezeichnet.