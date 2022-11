Viel Spaß – und nur ein bisschen Ärger beim TSV Wetschen

Von: Malte Rehnert

Der eine hält, der andere auch: Wetschens Alen Suljevic (links) gegen Bavenstedts Florian Sarstedt. © Rehnert

2:2 gegen Bavenstedt: Fußball-Landesligist TSV Wetschen hadert mit einem Freistoßpfiff, kann mit dem Remis aber letztlich gut leben - und feiert danach eine gelungene Einstands-Party für die Neuzugänge.

Wetschen – Lennart Bors wusste schon, was ihm blühte. Die Neuzugänge vom TSV Wetschen mussten am Samstagabend bei der Einstandsfeier die Vereinshymne des Fußball-Landesligisten singen. „Ansonsten habe ich nichts vorbereitet“, sagte der 22-jährige Offensivmann mit einem breiten Grinsen. Nun, mit der Trällerei war es jedoch nicht getan. Es standen auch noch Spiele mit Luftballons, Golfbällen, Pfannen und Kochlöffeln auf der To-do-Liste der Neuen. Das Wetscher Orga-Team hatte ganze Arbeit geleistet. „Es war superlustig, ein sehr gelungener Abend“, resümierte Trainer Oliver Marcordes am Sonntagnachmittag.

Die Stimmung auf der Party im Vereinsheim war insgesamt prima, sie konnte nicht getrübt werden durch das vorherige, wegen zweimaliger Führung etwas ärgerliche 2:2 (1:1) gegen den SV Bavenstedt. „Wir haben gegen einen starken Gegner nicht verloren, das Unentschieden geht absolut in Ordnung – alles ist gut“, meinte Marcordes und fügte lächelnd an: „Ich glaube, gegen Bavenstedt haben wir noch nie so gut gespielt wie heute.“

Die intensive Partie mit zwei kampfbereiten Mannschaften auf Augenhöhe hätten die Gastgeber allerdings auch gewinnen können. Doch ein Pfiff von Schiedsrichter Justin Mennicke (TSV Lahusen) in der 80. Minute offerierte den Gästen die große Chance zum Ausgleich. Und die nutzten sie! Retwan Defli, Bavenstedts Bester an diesem kalten, immerhin sonnigen Nachmittag, zirkelte einen Freistoß aus 22 Metern und zentraler Position herrlich genau in den linken Giebel. „Geil geschossen“, gestand auch Marcordes, der mit der Entscheidung jedoch haderte. Wetschens Alen Suljevic soll Luca Rohrmann gefoult haben – es sah aber tatsächlich eher so aus, als hätte er den Ball gespielt. „Ein ganz normaler Pressschlag“, fand Marcordes. Auch der zu diesem Zeitpunkt bereits ausgewechselte Bors urteilte: „Das war kein Freistoß – und es ist natürlich blöd, wenn man dadurch das Gegentor bekommt. Alles in allem ist das 2:2 aber verdient.“

Spieler des Spiels: Sören Sandmann Sehr stark am Boden und in der Luft: Wetschens Abwehrchef räumte alles ab. „Sehr souverän“, lobte auch Trainer Oliver Marcordes. An den Gegentoren schuldlos.

Er selbst hatte in der ersten Halbzeit dafür gesorgt, dass Wetschen und die TSV-Anhänger unter den etwa 100 Zuschauern zum ersten Mal jubelten. Bei einem völlig missglückten Querpass von Bavenstedts Asad Dlakic, der seinen Keeper Lukas Broihan erreichen sollte, ging der schnelle Bors hinterher – und schob die Kugel ins leere Tor (43.). Das 1:0 hatte nicht gerade in der Luft gelegen. Nur zwei Minuten später revanchierte sich Wetschen allerdings beim Geschenke verteilen. Die „Blau-Gelben“ schafften es nicht, eine eigentlich harmlose Situation im Mittelfeld zu bereinigen. Und plötzlich war Cedric Jahnel völlig frei vorm Tor. Mit einem flachen Linksschuss ließ er TSV-Keeper Tim Becker keine Chance – 1:1 (45.).

Den zweiten Durchgang eröffnete Christoph Hainke mit der erneuten Führung für den TSV. Ramiz Pasiov verlängerte einen Einwurf per Kopf, Hainke hielt am zweiten Pfosten aus dem Hinterhalt voll drauf und knallte den Ball unter die Latte (53.). Ein Super-Tor! „Danach haben wir es leider verpasst, den Sack zuzumachen“, seufzte Bors. Hätte aber ja auch so reichen können, zumal die Wetscher Abwehr um Routinier Sören Sandmann nahezu nichts zuließ – bis zum folgenschweren Freistoß-Pfiff.

Nach dem 2:2 (81.) passierte nicht mehr viel – das letzte Highlight des Tages war Wetschens dritte Halbzeit im Vereinsheim . . .

Stenogramm TSV Wetschen - SV Bavenstedt 2:2 (1:1) - Wetschen: Becker - Pasiov, L. Heyer, F. Raskopp, Reinking, Hainke (68. Tenti), Kürble (46. Rittmeyer), Bors (73. Mittendorf), Sandmann, Suljevic (82. Thiry), Wessels (46. J. Heyer). Tore: 1:0 (43.) Bors, 1:1 (45.) Jahnel, 2:1 (53.) Hainke, 2:2 (81.) Defli. Schiedsrichter: Justin Mennicke (TSV Lahausen).