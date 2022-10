Aufsteiger Barenburg an der Kreisliga-Spitze: Das sagen Trainer, Spartenleiter und Spieler zum Triumphzug

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Drei Barenburger Stützen: Lauritz Müller (von links), Dennis Neumann und Niklas Meyer. © REHNERT

Dieses Szenario hat Stefan Rosenthal am 4. Januar nicht vorausgesehen. „Wenn mir Anfang des Jahres jemand gesagt hätte, dass wir nach elf Spieltagen wieder telefonieren, hätte man wohl eher gedacht, dass die Stelle wieder frei ist“, sagt er bestens gelaunt beim Pressegespräch. Doch der Trainerjob beim TuS Barenburg ist nach wie vor von Rosenthal besetzt – und es gibt nicht den Hauch einer Andeutung, dass sich daran etwas ändert. Anfang des Jahres verkündete der Fußballclub – damals noch in der 1. Kreisklasse unterwegs – dass Rosenthal zur Saison 2022/23 übernimmt. Mit etwas Glück und noch mehr Geschick übergab Erfolgscoach Jörg Ostermann die Barenburger im Sommer nach dem Aufstieg an seinen Nachfolger – und nun steht der TuS mit 27 Punkten ungeschlagen an der Kreisliga-Tabellenspitze.

Barenburg – „Viel mehr geht nicht“, staunt Rosenthal selbst. „Das ist echt ein Brett“, stimmt der spielende Spartenleiter Philipp Meier zu. Und dennoch: Kampfansagen kommen den Barenburgern nicht im Ansatz über die Lippen.

„Die Zielsetzung Klassenerhalt fand’ ich demütig und okay“, betont Rosenthal: „Wir versuchen, das Maximum herauszuholen. Das zu erreichen, ist aber utopisch. Wir wissen, dass wir irgendwann dran sind.“

Meier hat „total Bock auf dieses Flutlichtspiel“

Doch so lange reitet der Aufsteiger die Erfolgs- und Euphoriewelle. „Die nehmen die Jungs auch aus der letzten Saison noch ein bisschen mit“, eklärt der Trainer und verrät: „Die Mannschaft vermittelt den Eindruck, dass sie rausgeht, Bock auf Fußball hat und der Liga zeigen will, dass sie genau dort hingehört.“ Meier bestätigt das. „Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir immer auf für uns neue Gegner treffen und uns messen wollen“, versichert der Sechser und bekommt beim Gedanken an das nächste Auswärtsspiel (Freitag/20.00 Uhr) leuchtende Augen: „Gegen den TSV Bassum zum Beispiel haben wir gefühlt noch nie gespielt. Wir wissen, dass das eine gute Truppe ist und haben total Bock auf dieses Flutlichtspiel.“

Trainer Stefan Rosenthal © Rehnert

Rosenthal freut sich über diese Einstellung – und darüber, wie „demütig“ seine Spieler mit dem Erfolg umgehen. „Es gibt keine ,Spitzenreiter‘-Kreise, die Worte Aufstieg oder Bezirksliga werden nie erwähnt“, beteuert der neue Trainer. Denn es könne „auch schnell in eine andere Richtung gehen“, erklärt Niklas Meyer die Zurückhaltung der großen Töne.

Ur-Barenburger Meyer hat schon andere Zeiten erlebt

Und diese Aussage kommt nicht von ungefähr. Der Ur-Barenburger („Ich habe als Kind als erstes für den TuS gespielt“) hat auch schon andere Zeiten in „seinem“ Verein erlebt. In seinen ersten Herrenjahren „sind wir in der 1. Kreisklasse Richtung Abstieg getaumelt, was nicht unser Anspruch war“, erinnert sich Meyer: „Ich kann mich noch an Krisensitzungen erinnern, wo wir gesagt haben: Wir müssen uns am Riemen reißen. Wer weiß, ob bei einem Abstieg die jungen Leute, die aus Barenburg kommen, da geblieben wären . . .“

Doch so weit kam es nicht. Und daran hatte Meyers Einschätzung zu Folge Ostermann einen großen Anteil: „Oschi hat eine Art Aufbruchstimmung erzeugt, Jungs zum Bleiben bewegt und Leute zurückgeholt.“ Meier zum Beispiel. „Der nächste Schritt“ auf dem Weg zum Erfolg sei es gewesen, „Pipo und Bennet (Lüdecke, d. Red.) in die Spartenleitung zu holen“, meint Meyer.

Spielender Spartenleiter: Philipp Meier. © Rehnert

Denn die beiden haben den Laden im Griff. „Man muss viel kommunizieren“, erklärt Meier ein Erfolgsgeheimnis – wie in der Causa Ostermann. Alle Beteiligten einigten sich nach knapp fünf Jahren auf einen Cut, und der Trainer schaffte mit dem Aufstieg den perfekten Abschied.

„Ich habe nur die gute Arbeit von Jörg fortgesetzt“, verteilt Rosenthal ein „Riesenlob“ an seinen Vorgänger dafür, „wie er das hinterlassen hat: mit guten Fußballern und klaren Charakteren. Das Umfeld ist super besetzt. Das ist das Fundament.“

Rosenthal „wollte den Verein gar nicht um 180 Grad drehen“

Auf dem der (nicht mehr ganz so) Neue aufbaut. „Ich wollte den Verein gar nicht um 180 Grad drehen, da sehe ich gar keinen Grund für“, betont Rosenthal: „Gewisse Änderungen gibt es immer ein Stück weit. Aber ich lasse relativ offensiv spielen, und es war auch bei Jörg die letzten Jahre so, dass hier viele Tore geschossen wurden.“

Neben der Philosophie hat sich auch der Kader nicht wesentlich verändert. Zwar haben die Barenburger mit Rajann Leymann „eigentlich unseren besten Spieler“ (Meier) verloren, doch „Taler hat gute Lösungen gefunden“, findet der Spartenleiter.

Dieses Duo „darf nicht zusammen ausfallen“

„Der Großteil ist die Mannschaft“, gibt der Trainer das Lob zurück, nennt allerdings ein Duo, das „nicht zusammen ausfallen darf“: Dennis Neumann „im Defensivverbund“ und Lauritz Müller „im Offensivverbund“. Rosenthal findet: „Die beiden ragen noch mal heraus.“

Grundsätzlich seien aber alle Beteiligten „hochtalentiert und machen gute Arbeit“, beteuert der Trainer – und hofft, dass sich das noch ein bisschen fortsetzt. „Wenn wir in einer ähnlichen Situation in ein paar Monaten noch mal telefonieren“, kündigt Rosenthal grinsend an, „bekommst du dann auch Kampfansagen von mir.“

Es gibt in Barenburg eine gewisse Fanbase, das Dorf ist auf den Beinen und guckt sich die Spiele an. Das schätze ich sehr, und trotzdem muss man sie ins Gebet nehmen und die Euphorie ein bisschen bremsen. Trainer Stefan Rosenthal über die Erwartungen, die seine Barenburger mit ihren tollen Leistungen anfachen.