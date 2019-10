Verstärkte HSG Barnstorf/Diepholz II gewinnt 28:14

Recht erzielt neun Tore gegen ATSV Habenhausen II / Pauli Rückhalt im Tor / Mosel und Richter helfen aus

+ Spielpraxis bekommen: Der Ex-Wagenfelder Hendrik Kruse (am Ball) erzielte für den Verbandsligisten HSG Barnstorf/Diepholz II beim 28:14 über den ATSV Habenhausen II ein Tor.

Diepholz – Mit Finn Richter und Nils Mosel hat Handball-Verbandsligist HSG Barnstorf/Diepholz II einfach mehr Qualität. Aufgrund der angespannten personellen Lage sprangen die beiden Routiniers am Samstag in die Bresche und feierten mit der Mannschaft einen 28:14 (16:7)-Erfolg über den ATSV Habenhausen II. Der 37-jährige Mosel steuerte zum zweiten Saisonsieg sieben Tore bei. Der 33-jährige Richter ging zwar leer aus, aber der Rückraumakteur spielte vor allem in der ersten Halbzeit Linksaußen Sascha Recht mehrfach frei, der sich insgesamt neunmal in die Torschützenliste eintrug.