Verlorener Sohn ist wieder da

Marcell Katt übernimmt SG Diepholz als Spielertrainer / „Eine Herzensangelegenheit“

+ Spielchen an der Taktiktafel: Diepholz´ Spielertrainer Marcell Katt (M.) mit den Co-Trainern Johann Kschuev (l.) und Mark Katt. - Foto: mbo

Diepholz - Von Carsten Drösemeyer. „Ich bin wieder hier. In meinem Revier“, trällert Altbarde Marius Müller-Westernhagen in einem seiner vielen Songs – und bringt damit die Rückkehr von Marcell Katt zum Fußball-Bezirksligisten SG Diepholz ziemlich treffend auf den Punkt. Denn: Der neue Trainer der Kreisstädter hat in Diepholz schon seine Spuren hinterlassen, und beileibe keine kleinen.