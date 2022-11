Verletzter Pernar stolz auf seine „Junglöwen“

Von: Cord Krüger

Teilen

Auf dem Weg der Besserung: Yury Pishchukhin. © Krüger

Dritter Sieg in Folge? Das ist jedenfalls das Ziel der Verbandsliga-Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen, die am Freitag ab 20.00 Uhr den FC Schüttorf 09 in der Diepholzer Mühlenkamphalle erwarten. Spielertrainer Marko Pernar ist zwar weiter verletzt, doch der 30-Jährige gewinnt diesem Umstand noch etwas Positives ab.

Diepholz – Videostudium zum Wochenstart: Bevor die Verbandsliga-Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen ihre neue Trainingswoche beginnen, „gibt es jetzt bei uns montags immer eine halbe Stunde Anlayse am Bildschirm“, verrät HSG-Spielertrainer Marko Pernar. Allerdings steht dann kein aufgezeichneter Livestream-Streifen vom Gegner auf dem Programm, „sondern wir schauen nur auf uns – auf unser letztes Spiel und was wir noch verbessern können. Aus der anderen Perspektive fällt jedem Einzelnen von uns da natürlich mehr auf als das, was man auf dem Feld so wahrgenommen hat.“

Den Fokus auf die eigenen Stärken richten – ein Zeichen des gewachsenen Selbstvertrauens nach zuletzt zwei Siegen. Am Freitag nun „wollen wir den dritten Erfolg hintereinander – gegen einen der besseren Gegner“, wünscht sich Pernar vor dem Heimspiel ab 20.00 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle gegen den FC Schüttorf 09. Und dies zwar immer noch ohne Mittelmann Pernar selbst auf der Platte, doch „nur“ als Coach gefiel es ihm am Sonntag beim 30:26 in Drochtersen auch ganz gut: „Es hat Spaß gemacht“, schildert der 30-Jährige, der wohl noch zwei Wochen an seinem Muskelfaserriss laboriert: „Ich konnte mich mal ausschließlich auf meine Rolle als Trainer konzentrieren.“

Und zusehen, wie seine jungen Akteure immer besser reinwachsen und Verantwortung übernehmen. „Kevin Lutz hat zwar kein Tor geworfen, aber stark gespielt“, sagt er über den 19-jährigen Rechtsaußen aus der Zweiten, aktuell der einzige Linkshänder beim Oberliga-Absteiger. Zudem gefällt ihm, dass „der Junge immer da ist, wenn die Zweite nicht spielt – und dass er sagt: Wenn ich spiele, ist es gut, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm.“

Ebenfalls erst 19 ist Silas Steinke, der Pernar als Regisseur prima ersetzt hat: „Er spielt im Angriff, führt da die Mannschaft und kommt während der Abwehr raus auf die Bank, sodass wir dann weitere Absprachen treffen können“, erklärt sein Coach.

Steinke kommt nun ebenfalls wieder zu weiteren Einsatzzeiten wie Lutz – denn Yury Pishchukhin dürfte auf der Rechtsaußenposition angesichts seiner noch nicht ganz abgeklungenen Knöchelblessur nicht so lange spielen, wie er normalerweise könnte. Komplett zuschauen muss Dennis Wulf mit seiner Verschleißerscheinung im rechten Sprunggelenk. „Ansonsten sind alle dabei“, erläutert Pernar, der ein wenig über Schüttorfs Leistungsschwankungen rätselt: „Vielleicht fährt der eine oder andere wichtige Spieler nicht immer auswärts mit, bringt aber dann zu Hause seine Leistung.“

Nur gut für die Löwen, dass die Schüttorfer jetzt reisen müssen. . . ck