Stuhr – Einen Spieler wie Tobias Peters wünscht sich sicherlich jeder Fußball-Trainer: Zumindest gerät Stuhrs Bezirksliga-Coach Stephan Stindt regelrecht ins Schwärmen, als er auf den 29-Jährigen angesprochen wird: „Tobi ist für uns ein Glücksfall“, lobt Stindt: „Obwohl er in diesem Jahr Vater geworden ist und zudem noch gebaut hat, verpasst Tobi kaum ein Training. Außerdem ist er auf nahezu jeder Position einsetzbar. Nur als Torhüter würde ich ihn keinesfalls bringen.“ Eine Einschätzung, die Peters allerdings gar nicht restlos teilt. „In der Jugend habe ich schon im Tor gespielt“, meint der Ingenieur lachend: „Wenn da also mal Bedarf entstehen sollte, bin ich bereit.“

Natürlich nicht ganz ernst gemeint, doch als variablen Allrounder würde sich der Ur-Stuhrer (seit über 25 Jahren schnürt Peters für den TVS die Fußballstiefel) schon bezeichnen: „Gerade in der Defensive kann ich auf einigen Positionen kicken. Im Idealfall als linker Verteidiger, aber ich bin auch bereits als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld aufgelaufen.“ Und sogar im Sturm, wie sich Peters erinnert: „Das war vor drei Jahren. Wir hatten keinen einzigen Angreifer mehr im Kader. Also bin ich eingesprungen und habe sogar zweimal geknipst.“ Und beim Spiel danach? „Vergessen wir es besser“, sagt Peters grinsend: „Da konnte man dann gut sehen, dass ich andere Qualitäten habe. Ein Stürmer werde ich sicherlich nicht mehr.“

Muss er ja auch nicht. Dafür trägt der 29-Jährige seit Jahren zur defensiven Stabilität des TVS bei. Erst unter Trainer Holger Zander („Ausgerechnet in meiner ersten Saison bei den Erwachsenen sind wir leider unter ihm aus der Bezirksliga abgestiegen“), nun seit diversen Spielzeiten unter dem Duo Christian Meyer/Stindt. „Christian war schon zu Jugendzeiten mein Coach“, blickt Peters zurück: „Deshalb passte es von Anfang an super. Mit ihm und Stephan haben wir zwei Trainer, mit denen sich die Mannschaft bestens versteht. Wir sind in Stuhr eine tolle Gemeinschaft. Es macht einfach Spaß.“ Kein Wunder also, dass Peters nahezu nie beim Training fehlt.

Dabei gäbe es durchaus nachvollziehbare Gründe dafür. Doch selbst ein stressiger Hausbau oder die Geburt seiner Tochter im Februar konnten ihn nicht vom Fußballplatz fernhalten: „Meine Lebensgefährtin versteht es. Schließlich ist sie unsere Physiotherapeutin“, erklärt Peters lächelnd: „Und die Kleine nehme ich öfter mal zum Platz mit. Dann kann sie früh sehen, was ihr Papa so macht.“ Und der stolze Vater machte es in den vergangenen Jahren richtig gut. Vor zwei Jahren stürmte der TV Stuhr mit Defensivallrounder Peters sogar zur Bezirksliga-Meisterschaft, ehe das Kreisteam in der vergangenen Landesliga-Saison dann doch oftmals Lehrgeld bezahlen musste. Für das Stuhrer Urgestein dennoch „eine interessante Erfahrung. Auch wenn wir sofort wieder abgestiegen sind, hat es uns nicht abgeschreckt. Wir haben viel gelernt, sind als Team zusammengeblieben und würde gern noch mal einen neuen Anlauf nehmen.“

Sicherlich kein unrealistisches Ziel, da Stuhr als Vierter nur fünf Punkte Rückstand zum Klassenprimus TSV Wetschen aufweist. Peters wird auch sicherlich alles dafür tun, diesen Abstand noch aufzuholen. Wenngleich wohl eher nicht als TVS-Keeper. Obwohl der eweige Stuhrer ja selbst auf dieser Position aushelfen würde . . . drö