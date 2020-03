Vergebene Matchbälle in Moordeich

Moordeich - Von Stella Berg. Die BundesligaSaison ist vorbei. Und sie endete aus Sicht der Kreisteams gar nicht gut: Der TSV Barrien steigt ab, und der TuS Sudweyhe verpasste am letzten Spieltag in Moordeich die Qualifikation für die deutsche Meisterschaftsendrunde, die er selbst ausrichten wird. Sudweyhe hatte sowohl gegen Oldenbrok als auch gegen Findorff gepatzt. Einfach bitter. Auch der FC Gessel-Leerßen ging am Spieltag leer aus, hielt aber dennoch die Klasse.

Meisterrunde

TuS Sudweyhe - Oldenbroker TV 4:10 (1:4): In diesem Aufeinandertreffen ging es für die Sudweyherinnen um alles oder nichts. Sie mussten dieses Spiel für sich entscheiden, um sich noch Chancen auf die Endrunde ausrechnen zu dürfen. Doch diese Ausgangslage sorgte scheinbar für schwere Beine. Die Sudweyherinnen präsentierten sich im Angriff zu harmlos, die Würfe kamen nicht präzise genug. Die Deckungsarbeit funktionierte immerhin anfangs noch ordentlich. Als sie zum Ende hin nichts mehr zu verlieren hatten, suchten sie ihr Glück in einer offensiveren Formation. Doch auch auf diesen Schachzug hatte Oldenbrok eine bessere Antwort parat.

TuS Sudweyhe - SG Findorff Bremen 2:12 (1:6): Nach dem niederschmetternden Ergebnis des ersten Spiels schien die Luft bei den Sudweyherinnen komplett raus zu sein. Gegen Findorff wirkten sie noch ideenloser und stellten somit keine große Herausforderung für die Bremerinnen dar. Diese konnten ihr Spiel entspannt durchziehen und brachten einen eindeutigen Sieg nach Hause. Findorff belegt damit den ersten Platz, während Sudweyhe auf Rang vier ins Ziel trudelte. „In der Partie lief nichts zusammen. Die Spannung war absolut raus, und wir haben den Kopf schon vor dem Spiel in den Sand gesteckt. Wir haben die Zeit runtergespielt und versucht, den geringsten Schaden zu nehmen – hat nicht geklappt“, analysierte Spielerin Julia Hoffmann vom TuS Sudweyhe.

Abstiegsrunde

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - TSV Barrien 13:9 (3:4): Obwohl es für beide Teams um wenig ging, gaben sie alles. Der TSV Barrien fand nur schleppend in die Partie hinein, gerade im Angriff gelang nicht viel, weshalb sich die Seckenhauserinnen mit einigen Körben absetzten. Doch Barrien steigerte sich Stück für Stück und ging dann sogar mit einem Korb Vorsprung in die Pause. Dann der Einbruch: Durch fehlende Absprache in der TSV-Defensive boten sich für die Seckenhauserinnen ungeahnte Räume. Diese bespielten sie dann auch clever. „Wir haben in diesem Spiel verdient verloren, da wir über die gesamte Spielzeit gesehen keine konsequente Leistung abgeliefert haben“, resümierte Anna Seevers.

TSV Heiligenrode - FC Gessel-Leerßen 12:11 (6:4): Da in diesem Duell für keine Mannschaft etwas auf dem Spiel stand, lag der Fokus darauf, Spaß zu haben und neue Dinge auszuprobieren. Nachdem sich die Anfangsphase ausgeglichen gestaltete, schaffte es Heiligenrode, sich zur Pause mit zwei Körben abzusetzen. Doch Gessel kehrte wesentlich wacher und mit mehr Elan zurück. Der FC kämpfte sich bis auf ein Unentschieden heran und ging dann Mitte des zweiten Durchgangs sogar in Führung. Eine starke Phase seitens Heiligenrode gab der Partie aber noch mal eine Wende. „Insgesamt ein Spiel, was nicht unbedingt einen Sieger verdient gehabt hätte. Ein Unentschieden wäre sicherlich gerecht gewesen“, kommentierte Glatzel, die selbst krankheitsbedingt nicht mitwirken konnte. Neben ihr musste Gessel auch ohne Trainerin und Stammkorbfrau Hanne Brüning auskommen.

FC Gessel-Leerßen - TSV Barrien 9:17 (5:12): Nach dem Remis in letzter Sekunde gegen die Gesselerinnen am vergangenen Spieltag hatten sich die Barrierinnen vorgenommen, dieses Mal die Partie für sich zu entscheiden. Und der TSV legte auch richtig stark los. Die Zuschauer bekamen ein temporeiches Spiel geboten, in dem es zur Halbzeit bereits 13:5 für die Barrierinnen stand. Gessel wirkte nach seiner kräftezehrenden ersten Partie unkonzentriert und fahrig. Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ der TSV etwas nach, wodurch die Gesselerinnen etwas Luft zum Atmen bekamen. So kamen sie noch mal auf vier Körbe heran. „Am Ende waren acht Körbe Rückstand dann doch zu viel, um noch mal eine Wende schaffen zu können. Die Niederlage war einfach verdient“, betonte Glatzel.

TSV Heiligenrode - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 4:9 (3:3): Auch in der zweiten Begegnung der Heiligenroderinnen war es zunächst ziemlich eng zugegangen. Nach einer unausgeglichenen ersten Halbzeit setzten die Seckenhauserinnen noch mal ein paar Extrakräfte frei. Vor allem die Defensive stand jetzt richtig gut, ermöglichte Heiligenrode nur noch einen Korberfolg im zweiten Durchgang.

Die Gelb-Schwarzen selbst erzielten noch sechs Körbe und feierten somit zum Abschluss noch ein Erfolgserlebnis. „Wir sind mit unserem fünften Platz sehr zufrieden und gehen mit einem guten Gefühl aus der Saison“, berichtete Anke Lisser nach der Partie zufrieden. „Allerdings“, merkte Lisser traurig an, „hat Lena Meyer heute ihre letzten Spiele in unserer ersten Mannschaft absolviert. Sie hat noch einmal gezeigt, wie wichtig sie jahrelang für diese Mannschaft war und wie groß die Lücke ist, die sie hinterlässt.“