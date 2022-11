Verengter Platz – und volles Vertrauen in jungen Verteidiger: TuS Sulingen erwartet Garbsen

Von: Cord Krüger

Teilen

Zurück auf „echtem Rasen“ – da fühlt sich Sulingens Torhüter Eric Schröder am wohlsten. © Krüger

Sieben Spiele, ein Punkt. Diese Heimbilanz des TuS Sulingen „ist mir ein Dorn im Auge“, gesteht Trainer Iman Bi Ria. Am Sonntag haben seine Landesliga-Fußballer die Gelegenheit, diese Ausbeute aufzubessern – ab 14.00 Uhr gegen den TuS Garbsen. Zum zweiten Mal nach dem knappen 1:2 gegen den SV Bavenstedt am Sonntag versuchen es die „Grünen“ dann auf einem „verschlankten“ Platz. Die neuen Seitenlinien finden sich nun vier Meter entfernt von den bisherigen wieder.

Sulingen – „Wir hoffen, dass uns das mit unserer Spielweise entgegen kommt“, wünscht sich der TuS-Coach: „Die bisherigen 70 mal 105 Meter waren ja fast Bundesliga-Verhältnisse. Jetzt müssen die Jungs nicht mehr in zu große Räume stoßen – so etwas käme eher einem Aufstiegsaspiranten entgegen.“ Gegen Bavenstedt standen seine Kicker bereits kompakter. Mit der Abwehr war Bi Ria zufrieden – von den zwei Gegentoren mal abgesehen. Auch Torwart Eric Schröder wurmt das: „In den entscheidenden Momenten begehen wir individuelle Fehler, die dann sofort zu Toren führen. Und dann wird es für uns schwer, zum Ausgleich oder Anschluss zu kommen.“

Chancenverwertung für Bi Ria ausbaufähig

Denn vorn, das weiß auch Bi Ria, ist noch Luft nach oben. Der dreimalige Torschützenkönig der Bremen-Liga muss es wissen: „Wir betreiben Chancenwucher. Von der taktischen Disziplin und dem Willen kann ich niemandem etwas vorwerfen, mich ärgern nur die leichtfertig vergebenen Punkte.“

Noch immer trauert der 38-Jährige dem früh vergebenen Hochkaräter von Janik Dieckmann am Sonntag hinterher. Gleichwohl weiß er, woher der Stürmer und andere kommen: „Vorige Saison haben Janik und Danny Stöver mit der Zweiten gegen den Bezirksliga-Abstieg gespielt, heute sind sie Leistungsträger in der Landesliga.“

Eric Schröder hat „volles Vertrauen“ zu Michael

Und an der Einstellung hapert es eh nicht. Stöver etwa musste gegen Bavenstedt mit bandagierter Schulter vom Platz, stand aber im Dienstagstraining wieder auf der Wiese. „Danny hat 100 Prozent gegeben“, gibt sein „Chef“ nach der Schulterprellung Entwarnung. Kim HwiTae hingegen fällt aus – wegen seiner fünften Gelben Karte. Seinen Part im Abwehrzentrum könnten der von rechts einrückende Außenverteidiger Theo Klare oder Marlon Michael aus der A-Jugend übernehmen. Bi Ria und Schröder trauen dem Nachwuchsspieler, der schon länger in der Ersten mittrainiert, diesen Job zu. „Ich habe volles Vertrauen zu ihm“, sagt der 23-jährige Schlussmann: „Marlon ist fester Bestandteil von uns und hat das zuletzt in Stelingen richtig gut gemacht.“

Lob für den „Rückhalt“

Nach wie vor passen muss der an Oberschenkelproblemen laborierende Marven Rupp, Torwart David Schröder fällt weiter mit einer langwierigen Rippenverletzung aus. Dafür befindet sich Nummer eins Eric Schröder seit Wochen in bestechender Form, unterstreicht Bi Ria: „Ein richtig guter Rückhalt – stark auf der Linie und in der Luft.“ Und der Keeper selbst ist froh, jetzt endlich wieder auf dem „richtigen“ Rasen zu stehen: „Auf Kunstrasen ist man als Torhüter mit am ärmsten dran“, sagt er über die härteren Landungen: „Da hatte ich zuletzt Probleme im unteren Rückenbereich.“