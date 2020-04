Vereine gegen eine Fortsetzung der Saison

Diepholz – Niedersachsens Fußballvereine haben sich mehrheitlich für einen Abbruch der derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit 2019/20 ausgesprochen. Das kam gestern Abend bei der Videokonferenz heraus, an der die Vorsitzenden der 33 Fußballkreise und das Präsidium des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) teilnahmen. Von den rund 2 600 Vereinen gaben 1 649 ihre Stimme ab. Davon votierten 448 für den Vorschlag des NFV, die Saison vorerst einzufrieden und ab Mitte August fortzusetzen. 1 119 Clubs sprachen sich dagegen aus, 83 enthielten sich.

„Nun liegt der Ball wieder bei uns“, sagte der Vorsitzende der Fußballkreises Diepholz, Andreas Henze: „Da die Vereine die Saison nicht fortsetzen wollen, gibt es die Möglichkeit der Annullierung sowie den kompletten Abbruch der Serie. Wir werden die Clubs über die weiteren Szenarien informieren und sie mit einbinden.“ Am Dienstag soll es die nächste Videokonferenz geben, damit sich weiter abgestimmt werden kann. Der Verband will sich weiterhin an den behördlichen Entscheidungen orientieren. „Wir müssen sehen, welche Anordnungen für Niedersachsen wirksam werden“, sagte der NFV-Präsident Günter Distelrath. jdi