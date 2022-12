Sportlerwahl: Jens Oehlmann - variabler Angriffsspieler mit famoser Bilanz an der Platte

Von: Carsten Drösemeyer

Einigen Widrigkeiten getrotzt: Selbst eine Hüft-Operation hielt Jens Oehlmann von der TTG Stuhr-Heiligenrode nicht dauerhaft von der Tischtennis-Platte weg. © Töbelmann

SPORTLERWAHL Jens Oehlmann fühlt sich wohl bei der TTG Stuhr-Heiligenrode – das sieht man an seinen Leistungen. Der Spitzenspieler des Tischtennis-Landesligisten hat eine tolle Bilanz, in Einzel und Doppel. Und der Sandhausen-Fan peilt den Verbandsliga-Aufstieg an.

Heiligenrode – Jens Oehlmann ist beim Tischtennis-Landesligisten TTG Stuhr-Heiligenrode als Anführer nicht wegzudenken: Als Spitzenspieler trug der 28-Jährige in der vergangenen Saison mit einer klar positiven Bilanz erheblich zum Klassenerhalt bei und steckte dabei selbst eine Hüft-OP ungerührt weg. Mittlerweile ist der Zerspanungsmechaniker komplett genesen – und führte die neugegründete Spielgemeinschaft mit konstant starken Vorstellungen in Aufstiegsnähe. Punktgleich mit dem MTV Bledeln III rangiert die TTG vor der Rückrunde auf Platz zwei, darf von der Rückkehr in die Verbandsliga träumen.

Ein Grund: Oehlmann kommt nach der Hinrunde im exquisit besetzten oberen Paarkreuz auf eine herausragende 13:7-Einzelbilanz und wahrt im Doppel bislang sogar eine komplett weiße Weste. Mit Stammpartner Stefan Schulz gewann er alle zwölf Auftritte und setzte sich zudem noch jeweils einmal an der Seite von Viktor Mittelstädt und Klaus Krabbe durch – macht eine unfassbare Ausbeute von 14:0 Siegen.

Gewohnt bescheiden beziffert Oehlmann seinen Anteil am Heiligenroder Höhenflug als „gar nicht so übermäßig hoch. Wir sind einfach ein tolles Team und punkten meist durch geschlossene Mannschaftsleistungen.“

Bei aller Bescheidenheit – den Ehrgeiz des variablen Angriffsspielers sollte man keinesfalls unterschätzen, was in der folgenden Aussage gut herauszuhören ist: „Wir haben nach der Hinrunde vier Punkte Vorsprung zum dritten Platz. Ob als Meister oder über die Relegation: Wenn wir aufsteigen können, sollten wir die Chance nutzen.“

Die Sportlerwahl-Grafik © Latussek

Oehlmann möchte sehr gerne in die Verbandsliga zurück – und das ist angesichts seiner Leistungsstärke absolut nachvollziehbar. Schließlich kennt er das Gefühl eines Aufstiegs in die sechsthöchste deutsche Spielklasse bereits. 2014 wechselte der 28-Jährige vom VfB Peine nach Heiligenrode, fing erst im unteren Landesliga-Paarkreuz an, arbeitete sich dann stetig nach oben und war in der Saison 2017/18 maßgeblich am Sprung in die Verbandsliga beteiligt.

Mehr noch: Auf Anhieb schaffte der Fan des SV Sandhausen (dazu später mehr) dort im oberen Paarkreuz eine positive Bilanz und stellte sogar den damaligen Spitzenspieler Jan Mudroncek klar in den Schatten. An ihm lag der spätere Abstieg sicher nicht.

Aber eine baldige Rückkehr liegt ja im Bereich des Möglichen. Oehlmann hofft darauf: „Das wäre cool. Ich vergleiche es mal mit Fußball. Landesliga ist wie die normale Bundesliga, aber Verbandsliga ist Champions-League. Da herrscht ein ganz anderes Niveau.“

Schöner Vergleich des Sandhausen-Fans. Aber wie wird ein Nordlicht Anhänger des kultigen Dorfclubs aus Baden-Württemberg? Oehlmann klärt auf: „Als Kind habe ich mal im Urlaub eine Familie aus Sandhausen getroffen. Der Kontakt ist nie abgerissen – und so wurde das Interesse am SV immer größer. Deshalb sympathisiere ich neben Werder auch mit Sandhausen und habe mir sogar schon häufiger Spiele vom SV angeschaut.“

Eigentlich gut für die TTG Stuhr-Heiligenrode, wenn ihr Spitzenspieler ein Herz für Underdogs hat. Schließlich dürften angesichts seiner Extraklasse schon größere Vereine angeklopft haben. „Das stimmt“, bestätigt Oehlmann: „Zum Beispiel der TV Hude – aber ich wohne in Lahausen. Da passt Heiligenrode vom Fahrtweg viel besser. Und ich fühle mich im Team pudelwohl. Ein Wechsel ist derzeit kein Thema.“

Seine Mitspieler werden die Aussage mit Erleichterung vernehmen. Verzichten kann man bei der TTG auf Anführer Jens Oehlmann nämlich keinesfalls.