Uschpols gebrauchter Tag beim Sulinger 1:3

Aufgerückt: Julian Miklis (links), sonst Sechser, spielte diesmal als Zehner hinter Sulingens Spitzen. © Krüger

Den Hauptgrund für die Niederlage hatte Iman Bi Ria schnell ausgemacht: „Der Gegner hatte Robin Tegtmeyer – und wir eben nicht“, verdeutlichte der Trainer des TuS Sulingen, der mit seinen Landesliga-Fußballern am Samstag beim HSC BW Schwalbe Tündern mit 1:3 (0:0) unterlag. Eine vermeidbare Niederlage, „denn in der ersten Halbzeit haben wir den Gegner überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen“, adelte der TuS-Coach sein Team für einen engagierten Auftritt. Nach der Pause markierte Stürmer Tegtmeyer alle drei HSC-Treffer (60./64./77.), „obwohl es ja nicht so war, dass wir nicht vor ihm gewarnt hätten“, sagte er über den Mittelstürmer, von dessen Sorte er ebenfalls gern einen bei sich hätte: „Mit unserem Angriff bin ich momentan echt nicht zufrieden.“

Die Vorzeichen für diese gut 100 Kilometer lange Dienstreise hätten besser sein können. Erst kurz vor der Abfahrt um 11.30 Uhr erfuhren die Sulinger, dass der Hamelner Kunstrasenplatz tatsächlich bespielbar war. „Beide Seiten wollten ja auch, aber die Anfahrt war schon ein bisschen nervenaufreibend“, sagte Bi Ria über die teils noch ziemlich winterlichen Straßenverhältnisse.

Trotz einiger Krankheitsfälle unter der Woche musste der Trainer sein Team nur auf einer Position verändern: Für den ausgefallenen Julian Fehse rückte Julian Miklis von der Sechser- auf die Zehner-Position vor, Miklis’ Rolle im zentralen defensiven Mittelfeld übernahm der neu ins Team gerutschte William Ngama Ngama. Angeschlagen in die Partie gingen Rechtsverteidiger Theo Klare sowie die beiden Innenverteidiger Hasan Dalkiran und Eugen Uschpol. „Aber das hat man ihnen in der ersten Halbzeit nicht angemerkt“, lobte Bi Ria.

Eine Halbzeit, die mit einer frühen Sulinger Führung hätte beginnen können, doch Janik Dieckmann verzog nach 120 Sekunden völlig frei nach einer Hereingabe von Cemet Ac. „Anschließend waren wir sehr griffig und haben das taktisch gut gemacht“, fand Bi Ria. Doch vorn hatte Dieckmann mit einem Pfostenschuss Pech (17.), der Treffer von Jan Rabens fiel aus dem Abseits (33.) – und Hyoungbin Park scheiterte mit einem 20-Meter-Schuss (40.).

Auch nach der Pause blieben die Gäste dran, ehe „wie aus dem Nichts“ (Bi Ria) das 1:0 fiel: Nach einem Sulinger Ballverlust im Mittelfeld marschierte Alexander Manka durch, passte in die Mitte, dort vertändelte Uschpol den Ball – und Tegtmeyer bedankte sich mit dem 1:0 (60.). Nur vier Minuten später leistete sich Uschpol einen Fehlpass auf Ugur Aydin, der Tegtmeyer zum 2:0 bediente. Das 3:0 legte Uschpol dann Tegtmeyer direkt vor – mit einem missglückten Klärungsversuch per Kopf direkt vor die Füße des HSC-Knipsers. „Eugen hat aber schon gesagt, dass ihm so ein Spiel nicht wieder passieren wird“, berichtete Bi Ria.

Nach diesem Hattrick binnen 17 Minuten dezimierte der Sulinger Trainer seine Abwehr, beorderte Dalkiran nach vorn – und der traf nach einem Pass von Rabens aus der Drehung per Außenrist zum 1:3 (90.+1). ck