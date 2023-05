Ur-Sankt-Hülfer wechselt zum TuS Wagenfeld: Alexander Quante verlässt Fußball-Bezirksligisten nach knapp 20 Jahren

Von: Fabian Terwey

Teilen

Ab Sommer Teamkollegen beim TuS Wagenfeld: Knipser Chris Brüggemann (links) und Alexander Quante, der von Fußball-Bezirksligist TuS St. Hülfe-Heede zur Mannschaft von Jürgen Damsch wechselt. © Krüger

Fußball-Bezirksligist TuS Wagenfeld vermeldet den nächsten Neuzugang für die kommende Saison. Vom aktuellen Ligarivalen TuS St. Hülfe-Heede kommt Kapitän Alexander Quante.

Wagenfeld - Seit 2004 spielt Alexander Quante für den TuS St. Hülfe-Heede – doch im Sommer ist Schluss. Der 24-jährige Kapitän wechselt zum TuS Wagenfeld. Das gab der akut abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite bekannt.

Quante berichtet von einem „sehr guten und ehrlichen Gespräch“ mit dem TuS Wagenfeld

Für Wagenfeld habe sich der Ur-Sankt-Hülfer trotz des drohenden Abstiegs in die Kreisliga entschieden, weil er bei einem „sehr guten und ehrlichen Gespräch am vergangenen Donnerstag“ sofort das Gefühl hatte, dass das Interesse an ihm groß ist, wie er berichtet. „Außerdem gefalle ihm der Plan, sich mit jungen Spielern aus der Region etwas aufzubauen. „Wir freuen uns auf einen absoluten Teamplayer und einen Fußballer, der die richtige Einstellung mitbringt“, heißt es in der Clubmitteilung.

Der Defensivallrounder ist nach Andre Krause und Daniel Zimmermann der nächste Spieler, der von St. Hülfe-Heede zum TuS Wagenfeld wechselt.