Unveredeltes Heiligenroder Meisterstück

Von: Carsten Drösemeyer

Mit einem Viersatzsieg in seinem zweiten Einzel holte Andre Meyer den so wichtigen achten Punkt in Bledeln. © töb

Die TTG Stuhr-Heiligenrode ringt den MTV Bledeln III im Landesliga-Gipfeltreffen nieder, ehe sie am Tag danach ein 3:9 gegen Ahlten kassiert.

Heiligenrode – Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle für die TTG Stuhr-Heiligenrode im Aufstiegskampf der Tischtennis-Landesliga der Herren: Erst glückte dem Kreisteam mit einem 9:7 im Gipfeltreffen beim Tabellenzweiten MTV Eintracht Bledeln III scheinbar der Durchbruch auf dem Weg zur Meisterschaft, ehe die 3:9-Heimpleite gegen die TSG Ahlten einen Tag später den Titelkampf wieder spannend machte.

MTV Bledeln III - TTG Stuhr-Heiligenrode 7:9: „Was für ein geiles Match. Die 50 Fans von Bledeln waren total fair, die Partie ging hin und her, und es herrschte eine tolle Atmosphäre“, geriet Heiligenrodes Kapitän Andre Meyer nach dem Husarenstück regelrecht ins Schwärmen.

Dabei waren die Gäste zunächst nur schwer in die Gänge gekommen. Das TTG-Duo Jörn Brosowsky/Florian Krabbe verhinderte mit Müh und Not einen 0:3-Doppelstart, und im Auftakteinzel zwischen Janis Hansen und Stefan Schulz führte der MTV-Spitzenspieler bereits mit 10:6. Aber „Schulle“ bewies einmal mehr Nehmerqualitäten und fing seinen Kontrahenten noch auf der Ziellinie mit 13:11 ab. „Stefan hat uns im Spiel gehalten“, atmete Meyer tief durch: „Erst danach haben wir besser in die Partie hineingefunden.“ Viel besser sogar, da anschließend Heiligenroder Erfolgen durch Jens Oehlmann (2), Brosowsky und Florian Krabbe lediglich die Niederlagen von Klaus Krabbe sowie Meyer gegenüber standen.

Der Klassenprimus lag also mit 6:4 vorne und steckte deshalb auch die erste Rückrundenniederlage von Schulz gegen Janis Hansen ungerührt weg. Umgehend erkämpfte Altmeister Klaus Krabbe wieder einen Zwei-Punkte-Vorsprung, sodass Brosowsky danach fast schon alles klar machen konnte. Mit 10:9 führte der TTG-Hüne im fünften Durchgang gegen Jens Obst und hatte so die 8:5-Vorentscheidung auf dem Schläger. Doch Pustekuchen: Erst scheiterte „Brösel“ noch mit 10:12, dann musste Florian Krabbe gegen Marius Brinkmann aufgrund von Knieproblemen aufgeben.

Beim Stand von 7:7 stand das Match nun Spitz auf Knopf, womit stählerne Nerven gefragt waren. Eindeutig ein Fall für Meyer. Gestählt aus unzähligen Schlachten, ließ sich Heiligenrodes Mannschaftsführer nicht aus der Ruhe bringen und schickte Lukas Duda nach vier Sätzen zur erneuten Führung auf die Bretter. Nun lag es am Erfolgsduo Oehlmann/Schulz, Bledeln einen echten Wirkungstreffer im Meisterschaftsrennen zu verpassen. Gesagt, getan: Ihr 11:4 im fünften Satz machte das Heiligenroder Happy End endgültig perfekt - 9:7.

TTG Stuhr-Heiligenrode - TSG Ahlten 3:9: Damit war für das Kreisteam einen Tag später alles angerichtet, um im Titelkampf weiter davonzuziehen. Soweit die Theorie – dumm nur, dass die Realität komplett anders aussah. Der harte Fight in Bledeln hatte viele Körner gekostet. Am Willen der TTG lag es ganz bestimmt nicht, aber nach einem zwischenzeitlichen 2:2-Gleichstand ging dem Spitzenreiter immer mehr die Puste aus. Bis zur Ahltener 8:3-Führung gelang nur Meyer ein Erfolg gegen Lars Hebel, sodass die Messe früh gelesen war. Zumal der schon mit Armproblemen ins Spiel gegangene Klaus Krabbe zu seinem zweiten Einzel gegen Andre Sauer gar nicht mehr antreten konnte.

Trotzdem fiel das Fazit von Heiligenrodes „Capitano“ Meyer nach dem Doppelpack rundum positiv aus: „Das hätte ich so vor dem Wochenende blind unterschrieben. Damit haben wir die Meisterschaft in eigener Hand.“