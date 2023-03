„Uns hat es echt hart getroffen“: Krankheitswelle beim TuS Sulingen vorm Spiel in Tündern

Von: Malte Rehnert

Einsatz fraglich: Sulingens Julian Fehse ist – wie einige seiner Teamkollegen – noch angeschlagen. © Rehnert, Malte

Eine Krankheitswelle schwächt Fußball-Landesligist TuS Sulingen vor dem beim HSC Tündern (Samstag, 16.00 Uhr). Das bringt Trainer Iman Bi Ria allerdings nicht dazu, dass er sich eine Absage wünscht: „Wir wollen es durchziehen und werden eine schlagkräftige Elf aufbieten, die alles reinwirft.“ Finden die Sulinger also schon an diesem Spieltag raus aus der Abstiegszone?

Sulingen – Am Telefon klang Iman Bi Ria hörbar zerknirscht – anders als sonst. Der Coach des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen sprach von einer „schwierigen Woche“ und erklärte auch gleich, was er damit meint: „Wir haben acht Krankheitsfälle, darunter auch Corona. Das passt uns gar nicht in den Salat. Da ist es schwierig, ein gutes Gefühl fürs Wochenende zu bekommen.“ Die Vorbereitung auf das Auswärtsmatch beim HSC Tündern am Samstag (16.00 Uhr) war demnach alles andere als reibungslos. Trotzdem will Bi Ria unbedingt spielen – und ist auch recht optimistisch, vom Kunstrasenplatz in Hameln (Tünderns Ausweichmöglichkeit, die wohl genutzt wird) etwas mitzunehmen.

Am Sonntag war noch alles bestens gewesen beim TuS: 2:1-Heimsieg im wichtigen Kellerduell gegen Eldagsen. Und die Personaldecke: dick. „Doch am Montag ging es plötzlich los“, erinnert sich Bi Ria an den unangenehmen Wochenanfang: „Offenbar hat es sich so ein bisschen durch die Kabine gezogen. Es hat uns echt hart getroffen.“

Der vierte Sieg in Folge ist möglich

Am Donnerstag konnte der 38-Jährige zwar leichte Entwarnung geben, „aber einige kränkeln noch immer und haben bisher nicht trainiert. Mal gucken, wie viel Power sie haben.“ Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Theo Klare, Julian Fehse, Gabriel Czyborra und Kapitän Lennart Greifenberg. Eugen Uschpol und Hasan Dalkiran, die ebenfalls angeschlagen waren, wollten am Donnerstagabend ins Teamtraining zurückkehren. Sercan Durmaz wird am Samstag auf jeden Fall fehlen.

Die vielen personellen Unwägbarkeiten führen bei Bi Ria allerdings nicht dazu, dass er sich eine Absage wünscht: „Wir wollen es durchziehen und werden eine schlagkräftige Elf aufbieten, die alles reinwirft.“ Für die Sulinger geht es natürlich auch darum, den Rückenwind mitzunehmen. Sie haben (jahresübergreifend) drei Landesliga-Spiele in Folge gewonnen, das vierte soll nun folgen. Und wenn es gut läuft, verlassen sie dann sogar die Abstiegsplätze. Die Entfernung des Tabellen-13. zum rettenden Ufer: aktuell nur ein mickriges Pünktchen. „Da haben wir doch ein schönes Ziel vor Augen“, meint Bi Ria und fügt an: „Wir wollen mit aller Macht da unten raus.“

Bi Ria „schockiert“

Der Gegner, der schon sieben Unentschieden einfuhr (auch beim 0:0 im Hinspiel), dürfte jedoch etwas dagegen haben. Tündern ließ zum Start nach der Winterpause mit einem 7:1 gegen Godshorn aufhorchen. „Da war ich ein bisschen schockiert“, gesteht Bi Ria: „Aber sie hatten eben einen guten Tag – besonders die starken Offensivkräfte.“ Robin Tegtmeyer etwa, dem ein Hattrick gelang. „Uns erwartet ein harter Kampf“, ahnt Bi Ria: „Aber wir haben jetzt eine gewisse Stabilität – uns muss man erst mal schlagen.“