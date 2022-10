Unglücksrabe Krüger: 2:2 – Sulinges Stürmer vergibt Siegtreffer im Spitzenspiel gegen Sudweyhe

+ © jdi „Man of the Match“: Sulingens Linksaußen Maurice Krüger hatte die Entscheidung zum 3:2 auf dem Fuß. © jdi

Ob hinter Maurice Krüger eine erholsame Nacht lag, ist freilich nicht überliefert. Sicher sein dürfte jedoch, dass ihn nicht nur die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit beschäftigte, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die 89. Minute des Bezirksliga-Spitzenspiels zwischen dem Klassenprimus FC Sulingen und seinem ärgsten Verfolger TuS Sudweyhe. Die Gäste aus der Gemeinde Weyhe hatten kurz zuvor den wichtigen 2:2-Ausgleich erzielt, als der Linksaußen in der letzten Minute des Topspiels auf einmal auf und davon war und plötzlich die Entscheidung auf dem Fuß hatte. Sudweyhes herauseilender Torwart Lukas Wickbrand war jedoch einen Tick eher am Ball als Sulingens Offensiv-Allrounder.

Sulingen – „Das war natürlich die tausendprozentige Chance“, trauerte nach dem Schlusspfiff Sulingens Co-Trainer Simon Röper dem möglichen Siegtreffer hinterher. Der Assistent hatte seinen im Urlaub weilenden Chefcoach Marian Pingel vertreten. „Hätte Maurice den ersten Ballkontakt flüssiger mitgenommen, dann steht es 3:2 und wir wären als Sieger vom Platz gegangen.“ Hat er aber nicht. Und so mussten die Hausherren ein 2:2 (1:0) unterschreiben – zähneknirschend, denn der FCS hatte über 90 Minuten die klareren Möglichkeiten.

Lauritz Meyer köpft zum 1:0 ein

Gerade in der ersten Halbzeit taten die Sulinger mehr fürs Spiel als die „Grün-Weißen“. Wie in der neunten Minute, als Krügers Können erstmals aufblitzte. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schalteten die Hausherren blitzschnell um, Bennet Lüdecke schickte den pfeilschnellen Krüger auf der linken Seite auf die Reise, seine maßgenaue Flanke fand den Kopf von Lauritz Meyer, der aus sieben Metern zum 1:0 einnickte. „Da haben wir uns nicht gut angestellt, waren nicht dicht genug an den Gegenspielern dran“, musste Sudweyhes Co-Trainer Philipp Meinke eingestehen.

Fußball-Bezirksliga: FC Sulingen - TuS Sudweyhe 2:2 (1:0) FC Sulingen: Klöcker - B. Könker, Klare, Meyer (75. Mesloh), Dickmann, Roughley, Lüdecke, Hoffmann, Krüger, Barth, Zawodny (82. D. Könker).

Sudweyhe: Wickbrand - Bode (76. Garaf), Pirngruber (64. Maeße), Engelhardt (57. Yesildag), J. Lüdeke (79. Weiner), Meissner, Brandhoff, H. Lüdeke, Degenhardt, Helms, Wirth.

Tore: 1:0 (9.) L. Meyer, 2:0 (72.) Klare, 1:2 (79.) Brandhoff, 2:2 (81.) Weiner.

Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen Sudweyhes Torwarttrainer Soner Alkur (54.) wegen Beleidigung. Schiedsrichter: Ridvan Ceylen (SV Engern).

Dass der Rückstand mit zunehmender Spieldauer an den Nerven der Gäste zerrte, machte sich kurz nach dem Seitenwechsel bemerkbar, als Schiedsrichter Ridvan Ceylen plötzlich zur Gäste-Bank sprintete und Torwarttrainer Soner Alkur die Rote Karte zeigte. Er soll den Referee als Clown bezeichnet haben, beteuerte aber, dass die Beleidigung von einem Zuschauer neben der Trainerbank geäußert wurde.

Felix Klare staubt für den FC Sulingen ab

Aber zurück zum Spiel: Statt sich in Nickeligkeiten zu verstricken, legte Sulingen das 2:0 (72.) nach. Wirbelwind Krüger holte einen Freistoß an der Strafraumkante heraus. Marvin Zawodny donnerte ihn aufs Tor, Wickbrand ließ nur prallen, Felix Klare schaltete am schnellsten und staubte ab.

Marco Weiner gleicht aus

Doch die überlegenen Gastgeber hatten die Rechnung ohne die Gäste gemacht, die sich mit einer Niederlage nicht abfinden wollten und wütend anrannten. Das machte sich bezahlt. Erst traf der hochgewachsene Mittelstürmer Joshua Brandhoff nach einer Maßflanke von Maximilan Wirth in der 79. Minute zum Anschluss, ehe zwei Minuten später Marco Weiner einen vom Innenpfosten abgesprungenen Freistoß von Bastian Helms ohne Probleme freistehend in die Maschen der Hausherren setzte. Es folgte die vergebene Chance auf das 3:2, die Maurice Krüger einen zumindest nicht allzu geruhsamen Schlaf beschert haben dürfte.