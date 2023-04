Unger und Pecold bleiben in Brockum: Spielertrainer und Assistent verlängern beim Fußball-Kreisligisten

Von: Jörg Beese

Verlängert: Spielertrainer Nils Unger bleibt auch in der Saison 2023/24 bei Fußball-Kreisligist TSV Brockum. © Privat

Spielertrainer Nils Unger und sein Co Ulrich Pecold verlängern beim TSV Brockum. Das Duo bleibt dem Fußball-Kreisligisten damit auch in der Saison 2023/24 erhalten.

Brockum - Beim Fußball-Kreisligisten TSV Brockum bleibt Kontinuität das Stichwort. Spielertrainer Nils Unger und sein Co Ulrich Pecold haben dem Verein ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben, wie der Verein am Wochenende bekannt gab. In Brockum ist man mit der Arbeit des Gespanns mehr als zufrieden, zumal man rein rechnerisch sogar noch im Aufstiegsrennen zur Bezirksliga unerwarteterweise ein Wort mitreden kann, sofern die Nachholspiele gewonnen werden. Unger selbst führt zudem momentan auch noch mit 21 Treffern die Torschützenliste der Kreisliga an und ist somit doppelt unentbehrlich für den TSV.