Pizza, Bier und Meisterfeier: FC Sulingen reicht ein 1:1 in Neuenkirchen zum Aufstieg, weil Sudweyhe patzt

Kunstschuss: Maurice Krüger (nicht im Bild) hatte seinen FC Sulingen mit einer direkt verwandelten Ecke in Führung geschossen. Neuenkirchens Keeper Yanik-Luca Klenke kann nur hinterherschauen. © Diekmann

Fußball-Bezirksligist FC Sulingen steigt in die Landesliga auf. Dem Team von Marian Pingel reichte dazu am Samstagabend ein 1:1 beim TV Neuenkirchen, weil der TuS Sudweyhe einen Tag später beim SV Bruchhausen-Vilsen nicht über ein 1:1 hinaus kam. Der Meister feierte spontan im Vereinsheim.

Neuenkirchen – 90 Minuten lang bangte Marian Pingel gespannt in seinem Garten in Marklohe mit. Sein Smartphone immer griffbereit. Und als endlich der ersehnte Schlusspfiff in Bruchhausen-Vilsen ertönte, „habe ich meine Freude einfach nur herausgeschrien, sodass ganz Marklohe mitbekommen haben müsste, dass wir die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga klargemacht haben“, scherzte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Sulingen, nachdem Sulingens ärgster Konkurrent am Sonntag im Titelrennen gepatzt hatte (siehe Artikel unten): „Selbst meine zweijährige Tochter hat mich ganz entgeistert angeschaut.“

Co-Trainer Simon Röper berichtet übers Telefon vom Sudweyhe-Spiel

Dass Pingel immer auf Stand war, hatte er seinem Co-Trainer Simon Röper zu verdanken. „Da Simon selbst in Vilsen wohnt, hat er sich die Partie natürlich live vor Ort angeschaut und mich per WhatsApp auf dem Laufenden gehalten“, berichtete der FCS-Coach: „Während der vierminütigen Nachspielzeit hat er mich dann angerufen, sodass ich die Schlussphase in der Marktplatzarena live am Telefon mitverfolgen konnte.“ Pingel gewährte Einblick in seine Gefühlswelt: „Nach dem Abpfiff habe ich dann einfach nur eine unbändige Freude gespürt. In dem Moment ist bei mir ein enormer Druck abgefallen.“

Damit war dass enttäuschende 1:1 vom Samstagabend beim TV Neuenkirchen wie weggeblasen. „Eigentlich bin ich davon ausgegangen“, betonte Pingel, „dass unser Resultat beim TVN den Sudweyhern einen Push geben wird. Aber anscheinend waren sie vom Kopf her auch nicht ganz so bereit wie wir in Neuenkirchen.“

Pingel will sich für Schützenhilfe bedanken

Daher gehe der allerhöchste Respekt an die Vilser. „Speziell auch an Trainer Torsten Klein, der sein Versprechen gehalten hat, alles dafür zu tun, Sudweyhe mindestens einen Punkt abzuknöpfen“, zeigte sich Pingel dankbar, der nach dem Schlusspfiff spontan seine Spieler zusammentrommelte, um den Abend zusammen mit ihnen im Sulinger Vereinsheim zu verbringen. „Wir haben gerade für alle Pizza bestellt, sitzen gemütlich beisammen und feiern natürlich ein bisschen. Auch das eine oder andere Bier wurde bereits geleert“, sagte der FCS-Trainer, der versprach, dass auch die Brokser nicht leer ausgehen werden. „Wir haben gerade in der Mannschaft schon Geld gesammelt. Es werden sicherlich zwei, drei Kisten Bier übrig bleiben, die sich die Vilser selbstverständlich für ihre Saisonabschlussfeier abholen können.“

Dagegen war Pingels Gefühlslage am Samstagabend noch eine ganz andere. Mit einem Sieg in Neuenkirchen hätte der FCS frühzeitig den Titel einfahren können, patzte jedoch. „Wir haben die Leistung nicht auf den Platz bekommen. Da hat sicherlich auch der Kopf eine Rolle gespielt“, erklärte Pingel, warum seine Mannschaft den Matchpoint liegen ließ. Dabei war seine Elf eigentlich auf einen guten Weg, ging in der 55. Minute sogar durch einen direkt verwandelten Eckball von Maurice Krüger in Führung, ehe Nils Willenborg den Sulingern mit dem 1:1-Ausgleich (63.) noch die vorzeitige Party vermieste.

Wie wir jetzt aber wissen, war sie nur aufgeschoben . . .

Fußball-Bezirksliga: TV Neuenkirchen - FC Sulingen 1:1 (0:0) Neuenkirchen: Y.-L. Klenke - Willenborg, Leymann, Mar. Meyer (84. Lües), Fröhlich (60. F. Klenke), Max. Meyer (90. Timme), Marv. Luchtmann, Marc. Luchtmann, K. Meyer, Fehse, Scharf (66. Marz). Sulingen: Klöcker, B. Könker (B. Lüdecke), F. Klare, B. Meyer, L. Meyer (83. D. Könker), Yildirim (63. Mesloh), Dickmann, Roughley, Lehmkuhl, Krüger, Zawodny. Tore: 0:1 (55.) Krüger, 1:1 (63.) Willenborg. Schiedsrichter: Ümit Alval (Hannover).

„Glückwünsche gehen ganz klar nach Sulingen, an Marian Pingel und seine Truppe. Sie waren über die ganze Saison betrachtet etwas abgezockter als wir. Daher haben sie sich die Meisterschaft redlich verdient“, zeigte sich Sudweyhes Trainer Benjamin Jacobeit nach dem 1:1 (1:0) beim SV Bruchhausen-Vilsen als fairer Verlierer im Aufstiegsrennen.

Dabei waren die Gäste gerade in der ersten Halbzeit noch voll auf Kurs, gingen in der 20. Minute nach einer Ecke per Kopfballtreffer durch Joshua Brandhoff nicht unverdient in Führung, hätten sich aber auch nicht beschweren dürfen, wenn zwei Minuten zuvor Jakob Warnke das erste Tor der Partie erzielt hätte. Doch sein Schuss im Eins-gegen-eins gegen TuS-Keeper Lukas Wickbrand ging hauchzart am langen Pfosten vorbei.



Mit der Führung im Rücken wuchs bei den Gästen allerdings das Selbstvertrauen. Erst parierte SVBV-Schlussmann Maximilian Kues einen gut geschossen Freistoß von Maximilian Wirth (22.), sechs Minuten später wäre Kues gegen Wirth aber chancenlos gewesen, als er seinen zweiten Freistoß ans Lattenkreuz setzte. Eine Minute vor dem Halbzeitpfiff hatte dann Brandhoff die große Chance, auf 2:0 zu stellen, doch sein Schuss aus gut sieben Metern parierte Vilsens Torwart bärenstark. „Wir haben den Sieg letztlich in der ersten Halbzeit aus der Hand gegeben. Hätten wir unsere Möglichkeiten konsequenter genutzt, wäre das Spiel in der zweiten Halbzeit anders verlaufen“, erklärte Jakobeit.



So entwickelte sich im zweiten Durchgang jedoch ein offener Schlagabtausch, in dem Jakob Warnke bereits vier Minuten nach dem Wiederanpfiff die große Chance zum Ausgleich vergab, da sein Schuss nur den Innenpfosten traf. Dafür machte es Dennis Böschen in der 55. Minute besser. Sudweyhes Hintermannschaft bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone geklärt und wurde dafür von Vilsens Nummer 21 bestraft – 1:1. Zwar rannten die Gäste in der Schlussphase noch einmal an, wollten mit aller Macht auf 2:1 stellen, blieben aber bei ihren Aktionen viel zu harmlos.



„Schön, dass wir noch ins Meisterschaftsrennen eingreifen konnten. Glückwunsch an Sulingen“, schickte auch SVBV-Coach Torsten Klein beste Grüße nach Sulingen.

Fußball-Bezirksliga: SV Bruchhausen-Vilsen - TuS Sudweyhe 1:1 (0:1) Vilsen: M. Kues - Witschke, Jüttner (90.+2 A. Kues), Garaf (82. Belkhir), Kornau, Helms, J. Warnke, Wicke, M. Warnke, Mank, Böschen. Sudweyhe: Wickbrand - Wolff, Bäker, J. Lüdeke (79. Knüppel), Brandhoff (68. Zwiebler), Köppener, H. Lüdeke, Degenhardt (60. Meissner), Helms, Maeße (51. Pirngruber), Wirth (64. Weiner). Tore: 0:1 (20.) Brandhoff, 1:1 (55.) Böschen. Schiedsrichter: Volker Mende (Eintracht Hannover).