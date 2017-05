Der Unabsteigbare

Bassums Mittelstürmer Oliver Meyer (hinten) freute sich mit Vorbereiter Chris Helms (Nummer 19) über das zwischenzeitliche 2:0 im Heimspiel gegen den SC Twistringen. Am Ende steuerte Meyer beide Treffer bei und hatte somit maßgeblichen Anteil am Klassenverbleib seines Clubs.

Bassum - Von Julian Diekmann. Dass Oliver Meyer auch schöne Tore schießen kann, war ihm bisher nicht wirklich bewusst. „Eigentlich fallen mir die Bälle eher vor die Füße, und ich muss sie nur noch reinschieben“, scherzt der Mittelstürmer des Fußball-Bezirksligisten TSV Bassum.

Ganz anders am Sonntag: Im Heimspiel gegen den SC Twistringen gelang dem 28-Jährigen ein Treffer der Marke „Traumtor“. Nach einer Kopfballverlängerung ging Meyer volles Risiko, traf den Ball aus 18 Metern volley und versenkte ihn im Knick des SCT-Tores. „Ein wunderbarer Treffer“, schwärmte auch sein Trainer Torsten Klein. Und Meyer gab zu: „Klar bin ich stolz auf so ein Tor, aber ich bin umso stolzer, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben.“ Am Ende gewann Bassum mit 2:1, Meyer erzielte beide Treffer für den TSV und sicherte seinem Club damit den Klassenerhalt.

„Ich bin in meiner sportlichen Karriere noch nie abgestiegen. Das soll auch bis zum Ende so bleiben“, betont der Rechtsfuß selbstbewusst: „Und bis jetzt klappt es ja auch ganz gut.“

Dass Meyer maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt hat, hört er nur ungern. „Die ganze Mannschaft hat alles dem Ziel untergeordnet – nicht nur ich. Es ist eine gesamte Teamleistung gewesen“, stellt sich Meyer in den Dienst der Mannschaft. Die Bescheidenheit spricht für seinen Charakter. Das sieht auch sein Coach Klein so: „Oliver ist ein absolutes Vorbild, geht immer voran, spricht viel mit den jungen Spielern, baut sie nach Niederlagen wieder auf, macht sich viele Gedanken und kann auch mal kritisch werden, wenn es sein muss.“

Zwar sei er nicht der Lauteste im Team, wie er selbst von sich sagt, „aber ich bin gerne der ,Leader‘ im Team. Zudem besitze ich viel Erfahrung, die ich gerne weitergebe und mag es, Spieler zu motivieren. Aber genau das ist auch meine Pflicht. Schön ist vor allem, dass gerade die jüngeren Spieler es auch annehmen, mir zuhören – das freut mich. Ich bekomme dadurch sehr viel zurück“, erklärt der 1,78 Meter große Mittelstürmer.

Dass Bassum eine schwierige Serie hinter sich hat, verwundert den Routinier nicht allzu sehr. „Wir hatten gerade am Anfang der Saison viele Startschwierigkeiten, die Vorbereitung lief nicht optimal, da unser damaliger Trainer Jürgen Schäfer beruflich sehr eingespannt war. Seitdem aber Torsten das Amt übernommen hat, lief es viel besser. Er weiß genau, mit uns umzugehen, investiert viel Zeit in uns. Es gibt nur wenige Trainer, die zu unserer Mannschaft passen. Gerade die alten Haudegen haben es schwer mit uns. Wir brauchen einen Coach, der gut mit jungen Leuten umgehen kann – und das kann Torsten.“ Aber nicht nur die harmonische Zusammenarbeit mit dem Trainer schätzt Meyer, sondern den ganzen Verein. „Der TSV Bassum ist meine Herzensangelegenheit. Auch wenn ich schon bei anderen Vereinen wie dem Brinkumer SV gespielt habe, bin ich immer wieder zurückkehrt. Ich bin Ur-Bassumer, habe beim TSV mit vier Jahren das Fußballspielen gelernt, meine ersten Schritte im Herrenbereich gemacht, kenne fast jeden Zuschauer persönlich mit Namen und kann mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, von dort wegzugehen“, schwärmt Meyer über seinen Heimatclub.

Nur eine Bitte hat Bassums bester Torschütze (aktuell zwölf Ligatreffer) für die nächsten Spielzeiten noch: „Dass wir es nie wieder so spannend machen. Vielleicht reicht es ja mal wieder zu einem Platz im oberen Mittelfeld.“ Denn eines hat sich Meyer geschworen: Nie im Leben abzusteigen.